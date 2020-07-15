Новини Золочівщини
До доброї справи долучилося ТОВ «Княжі лани»
Цілком справедливо, що дороги називають артеріями країни, капілярами міст і сіл. Адже через них циркулює життя тисяч, мільйонів людей. Від дорожнього сполучення залежить багато, в тому числі й якість життя кожної громади. Ремонт аварійних ділянок доріг має суттєве значення, адже від якісного покриття залежить розвиток економіки регіону.
Сьогодні інфраструктура стає галуззю не комфорту, а необхідності, обороноздатності держави, її продовольчої безпеки.
Попри війну, яка змушує всі зусилля українців спрямовувати на допомогу війську, нашим захисникам, існують нагальні проблеми і в тилу, які потребують вирішення, зокрема, що стосуються важливої інфраструктури.
Цього року з ремонтом шляхів допомогло аграрне підприємство ТОВ «Княжі лани», яке здійснює свою господарську діяльність у Золочівській громаді. Наразі завершуються ремонтні роботи доріг місцевого значення в селах Підлипці, Плугів та Скварява. Загалом, ТОВ «Княжі лани» надало 2,5 мільйони гривень на відновлення дорожнього покриття, і це суттєва допомога Золочівській громаді.
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:
– Разом із керівником Товариства «Княжі лани» Едуардом Ничем побував у селі Скварява. Спільно підвели підсумок нашої співпраці, співпраці із Департаментом дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації в частині ремонту доріг у селі Скварява, а також у селі Плугів і Підлипці. Приємно, що Товариство «Княжі лани» долучилося до відновлення технічного стану доріг. Для мешканців Скваряви, Плугова, Підлипців питання підтримки чи відновлення аварійних доріг є вкрай важливими, адже вони тут живуть і цими дорогами щодня користуються. Дякую керівнику Товариства «Княжі лани» Едуарду Ничу, оскільки тут, у Скваряві, відремонтовано відрізок дороги, на що агрокомпанія виділила один мільйон гривень. На ремонт аварійної ділянки дороги у Плугові та Підлипцях виділили півтора мільйона гривень. Сукупно на відновлення технічного стану цих обласних доріг місцевого значення виділено два з половиною мільйони гривень. Це є добрим прикладом для інших аграріїв сьогодні.
Також не менш важливим є те, що Товариство діє публічно, прозоро. За час війни до бюджету Золочівської громади сплачено понад 12 мільйонів гривень, а це – кошти на підтримку війська, на утримання шкіл, лікарні тощо. Дякую всім, від кого залежить функціонування підприємства та зичу плідної праці на наших теренах.
Ігор Гриньків підсумував, що відновлення доріг – це хороша спільна ініціатива, від якої залежить питання продовольчої безпеки для всіх громадян. І це почесно – докладати максимум зусиль на місцях для підтримки тих, хто зараз на фронті й захищає нашу державність.
З приводу співпраці із Золочівською громадою висловився генеральний директор ТОВ «Княжі лани» Едуард НИЧ:
– Невід’ємною частиною соціальної діяльності ТОВ «Княжі лани» є піклування про добробут населених пунктів, де працює підприємство. Добротворення завжди є пріоритетом в нашій роботі, незалежно від обставин. Важливою складовою успішної роботи товариства є дружні відносини із Золочівською територіальною громадою, яку ми повсякчас підтримуємо. Щороку значні ресурси виділяємо для належного функціонування об’єктів інфраструктури, для допомоги соціальним закладам. Звісно, що останні два роки значні зусилля спрямовуємо на допомогу Збройним силам України.
ТОВ «Княжі лани» добросовісно займається рослинництвом, дбає про землі, на яких працює, про добробут співробітників. Водночас чесно виконує всі обов’язки перед державою. Тільки за 2022–2023 роки до бюджетів усіх рівнів підприємство перерахувало понад 43 мільйони гривень податків.
Переконані, що нині нам усім – і місцевій владі, і аграріям, і всім людям, – як ніколи, необхідно бути згуртованими та єдиними, із розумінням ставитися один до одного та підтримувати, – зауважив керівник ТОВ «Княжі лани». – Тільки разом ми зможемо пережити випробування війною та вибороти Перемогу.
І справді, об’єднавшись, українці здатні на все. У цьому випадку бачимо, що спільними зусиллями місцевої влади та ТОВ «Княжі лани» вдається досягати бажаного результату, робити добрі справи. Віриться, що відремонтовані дороги довго служитимуть тисячам людей.
Валентина СМАЛЬ
Сьогодні інфраструктура стає галуззю не комфорту, а необхідності, обороноздатності держави, її продовольчої безпеки.
Попри війну, яка змушує всі зусилля українців спрямовувати на допомогу війську, нашим захисникам, існують нагальні проблеми і в тилу, які потребують вирішення, зокрема, що стосуються важливої інфраструктури.
Цього року з ремонтом шляхів допомогло аграрне підприємство ТОВ «Княжі лани», яке здійснює свою господарську діяльність у Золочівській громаді. Наразі завершуються ремонтні роботи доріг місцевого значення в селах Підлипці, Плугів та Скварява. Загалом, ТОВ «Княжі лани» надало 2,5 мільйони гривень на відновлення дорожнього покриття, і це суттєва допомога Золочівській громаді.
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:
– Разом із керівником Товариства «Княжі лани» Едуардом Ничем побував у селі Скварява. Спільно підвели підсумок нашої співпраці, співпраці із Департаментом дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації в частині ремонту доріг у селі Скварява, а також у селі Плугів і Підлипці. Приємно, що Товариство «Княжі лани» долучилося до відновлення технічного стану доріг. Для мешканців Скваряви, Плугова, Підлипців питання підтримки чи відновлення аварійних доріг є вкрай важливими, адже вони тут живуть і цими дорогами щодня користуються. Дякую керівнику Товариства «Княжі лани» Едуарду Ничу, оскільки тут, у Скваряві, відремонтовано відрізок дороги, на що агрокомпанія виділила один мільйон гривень. На ремонт аварійної ділянки дороги у Плугові та Підлипцях виділили півтора мільйона гривень. Сукупно на відновлення технічного стану цих обласних доріг місцевого значення виділено два з половиною мільйони гривень. Це є добрим прикладом для інших аграріїв сьогодні.
Також не менш важливим є те, що Товариство діє публічно, прозоро. За час війни до бюджету Золочівської громади сплачено понад 12 мільйонів гривень, а це – кошти на підтримку війська, на утримання шкіл, лікарні тощо. Дякую всім, від кого залежить функціонування підприємства та зичу плідної праці на наших теренах.
Ігор Гриньків підсумував, що відновлення доріг – це хороша спільна ініціатива, від якої залежить питання продовольчої безпеки для всіх громадян. І це почесно – докладати максимум зусиль на місцях для підтримки тих, хто зараз на фронті й захищає нашу державність.
З приводу співпраці із Золочівською громадою висловився генеральний директор ТОВ «Княжі лани» Едуард НИЧ:
– Невід’ємною частиною соціальної діяльності ТОВ «Княжі лани» є піклування про добробут населених пунктів, де працює підприємство. Добротворення завжди є пріоритетом в нашій роботі, незалежно від обставин. Важливою складовою успішної роботи товариства є дружні відносини із Золочівською територіальною громадою, яку ми повсякчас підтримуємо. Щороку значні ресурси виділяємо для належного функціонування об’єктів інфраструктури, для допомоги соціальним закладам. Звісно, що останні два роки значні зусилля спрямовуємо на допомогу Збройним силам України.
ТОВ «Княжі лани» добросовісно займається рослинництвом, дбає про землі, на яких працює, про добробут співробітників. Водночас чесно виконує всі обов’язки перед державою. Тільки за 2022–2023 роки до бюджетів усіх рівнів підприємство перерахувало понад 43 мільйони гривень податків.
Переконані, що нині нам усім – і місцевій владі, і аграріям, і всім людям, – як ніколи, необхідно бути згуртованими та єдиними, із розумінням ставитися один до одного та підтримувати, – зауважив керівник ТОВ «Княжі лани». – Тільки разом ми зможемо пережити випробування війною та вибороти Перемогу.
І справді, об’єднавшись, українці здатні на все. У цьому випадку бачимо, що спільними зусиллями місцевої влади та ТОВ «Княжі лани» вдається досягати бажаного результату, робити добрі справи. Віриться, що відремонтовані дороги довго служитимуть тисячам людей.
Валентина СМАЛЬ
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