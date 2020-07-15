До доброї справи долучилося ТОВ «Княжі лани»

– Разом із керівником Товариства «Княжі лани» Едуардом Ничем побував у селі Скварява. Спільно підвели підсумок нашої співпраці, співпраці із Департаментом дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації в частині ремонту доріг у селі Скварява, а також у селі Плугів і Підлипці. Приємно, що Товариство «Княжі лани» долучилося до відновлення технічного стану доріг. Для мешканців Скваряви, Плугова, Підлипців питання підтримки чи відновлення аварійних доріг є вкрай важливими, адже вони тут живуть і цими дорогами щодня користуються. Дякую керівнику Товариства «Княжі лани» Едуарду Ничу, оскільки тут, у Скваряві, відремонтовано відрізок дороги, на що агрокомпанія виділила один мільйон гривень. На ремонт аварійної ділянки дороги у Плугові та Підлипцях виділили півтора мільйона гривень. Сукупно на відновлення технічного стану цих обласних доріг місцевого значення виділено два з половиною мільйони гривень. Це є добрим прикладом для інших аграріїв сьогодні.Також не менш важливим є те, що Товариство діє публічно, прозоро. За час війни до бюджету Золочівської громади сплачено понад 12 мільйонів гривень, а це – кошти на підтримку війська, на утримання шкіл, лікарні тощо. Дякую всім, від кого залежить функціонування підприємства та зичу плідної праці на наших теренах.Ігор Гриньків підсумував, що відновлення доріг – це хороша спільна ініціатива, від якої залежить питання продовольчої безпеки для всіх громадян. І це почесно – докладати максимум зусиль на місцях для підтримки тих, хто зараз на фронті й захищає нашу державність.– Невід’ємною частиною соціальної діяльності ТОВ «Княжі лани» є піклування про добробут населених пунктів, де працює підприємство. Добротворення завжди є пріоритетом в нашій роботі, незалежно від обставин. Важливою складовою успішної роботи товариства є дружні відносини із Золочівською територіальною громадою, яку ми повсякчас підтримуємо. Щороку значні ресурси виділяємо для належного функціонування об’єктів інфраструктури, для допомоги соціальним закладам. Звісно, що останні два роки значні зусилля спрямовуємо на допомогу Збройним силам України.ТОВ «Княжі лани» добросовісно займається рослинництвом, дбає про землі, на яких працює, про добробут співробітників. Водночас чесно виконує всі обов’язки перед державою. Тільки за 2022–2023 роки до бюджетів усіх рівнів підприємство перерахувало понад 43 мільйони гривень податків.Переконані, що нині нам усім – і місцевій владі, і аграріям, і всім людям, – як ніколи, необхідно бути згуртованими та єдиними, із розумінням ставитися один до одного та підтримувати, – зауважив керівник ТОВ «Княжі лани». – Тільки разом ми зможемо пережити випробування війною та вибороти Перемогу.І справді, об’єднавшись, українці здатні на все. У цьому випадку бачимо, що спільними зусиллями місцевої влади та ТОВ «Княжі лани» вдається досягати бажаного результату, робити добрі справи. Віриться, що відремонтовані дороги довго служитимуть тисячам людей.