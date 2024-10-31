

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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– Сьогодні в межах державної субвенції наша громада отримала ще один новенький шкільний автобус. Громада за це заплатила лише 10 %, решта – це державні кошти. Дякую Львівській обласній військовій адміністрації, персонально голові Максиму Козицькому, в колективу, усім, хто причетний до сьогоднішньої гарної події. Дякую районній військовій адміністрації, голові Василю Маркевичу і колективу адміністрації. З приємністю передаю ці ключі директору Зозулівської школи. Для міста Золочева і для восьми наших сіл, для діток, для батьків, для педагогів це справжній подарунок.– Сьогодні, під кінець тижня, маємо гарну подію – наша громада отримала новий шкільний автобус. Це вже дев’ятнадцятий «школярик», який має відділ освіти, і завдяки цьому «школярику» буде здійснюватись перевезення наших діток Зозулівського ЗЗСО. Цей автобус має особливість, він розрахований на дітей з інклюзією. Висловлюю щиру подяку голові Львівської ОВА Максиму Козицькому, Золочівській РВА, нашим депутатам, міському голові Ігорю Гриньківу.– Висловлюю подяку сьогодні від усієї Зозулівської шкільної спільноти за придбання такого гарного, якісного автобуса. Завдяки підтримці обласної військової адміністрації, районної військової адміністрації, наших засновників, міського голови Золочева Ігоря Михайловича Гриньківа, депутатського корпусу, заступника міського голови Ярослава Романовича, моїх безпосередніх керівників Андрія Володимировича, Тараса Володимировича наші діти матимуть можливість користуватись якісним, новим, комфортабельним автобусом, який забезпечуватиме всі їхні потреби, їхню безпеку. А також я впевнений, що цей автобус буде використовуватися не тільки для освітнього процесу, а й для всебічного збагачення наших учнів таких як, позакласна робота, екскурсії, спортивні змагання.Нагадаємо, програму «Шкільний автобус» реалізовують Міністерство освіти і науки України у співпраці з Міністерством економіки України через Prozorro Market і є частиною національної політики «Зроблено в Україні», яку ініціював Президент України Володимир Зеленський.