електрогенератор для громади від муніципалітету гміни ПУлтуськ

Матеуш Мілошевський, заступник мера міста Пултуськ, який представляє муніципалітет Пултуська, Патриція Казімерчак, міський секретар, Рафал Мілошевський, керівник незалежного відділу управління кризовими та військовими справами, Наталія Шевченко, співробітник відділу промоції, культури та спорту зустрілися в Пултуську з делегацією з України. Золочівську громаду представляли Світлана Кармазин, начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, управління проєктами, МТД та міжнародного співробітництва Золочівської міської ради та Тарас Яцунськуий, директор КНП «Золочівська центральна районна лікарня».– Міський голова Золочева Ігор Гриньків ще у січні цього року звернувся із листом до муніципалітету гміни Пултуськ з проханням підтримати Золочівську громаду, зокрема у вирішенні енергетичної кризи, що зумовлена терористичними діями країни-агресора. Ми вдячні полякам, котрі відгукнулись на наш запит та передали нашій громаді електрогенератор. Також під час зустрічі ми обговорили перспективи майбутньої співпраці в напрямках туризму, охорони здоров’я та енергетики. Поляки висловили готовність надавати підтримку нашій громаді. Ця зустріч також була важливою для укріплення відносин та співпраці, підтвердження партнерських стосунків обох громад.