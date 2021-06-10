Новини Золочівщини
електрогенератор для громади від муніципалітету гміни ПУлтуськ
В умовах воєнного стану українські громади навіть в тилу потребують підтримки й допомоги. Золочівська міська рада знаходить її і у закордонних партнерів, зокрема поляків. Так, нещодавно представники Золочівської громади здійснили візит до Республіки Польща з метою поглиблення співпраці із муніципалітетом м. Пултуськ.
31 липня 2023 року муніципалітет Пултуська передав українському місту Золочів однофазний електрогенератор потужністю 15,5 кВт.
Матеуш Мілошевський, заступник мера міста Пултуськ, який представляє муніципалітет Пултуська, Патриція Казімерчак, міський секретар, Рафал Мілошевський, керівник незалежного відділу управління кризовими та військовими справами, Наталія Шевченко, співробітник відділу промоції, культури та спорту зустрілися в Пултуську з делегацією з України. Золочівську громаду представляли Світлана Кармазин, начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, управління проєктами, МТД та міжнародного співробітництва Золочівської міської ради та Тарас Яцунськуий, директор КНП «Золочівська центральна районна лікарня».
Світлана КАРМАЗИН, начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, управління проектами, МТД та міжнародного співробітництва Золочівської міської ради:
– Міський голова Золочева Ігор Гриньків ще у січні цього року звернувся із листом до муніципалітету гміни Пултуськ з проханням підтримати Золочівську громаду, зокрема у вирішенні енергетичної кризи, що зумовлена терористичними діями країни-агресора. Ми вдячні полякам, котрі відгукнулись на наш запит та передали нашій громаді електрогенератор. Також під час зустрічі ми обговорили перспективи майбутньої співпраці в напрямках туризму, охорони здоров’я та енергетики. Поляки висловили готовність надавати підтримку нашій громаді. Ця зустріч також була важливою для укріплення відносин та співпраці, підтвердження партнерських стосунків обох громад.
31 липня 2023 року муніципалітет Пултуська передав українському місту Золочів однофазний електрогенератор потужністю 15,5 кВт.
Матеуш Мілошевський, заступник мера міста Пултуськ, який представляє муніципалітет Пултуська, Патриція Казімерчак, міський секретар, Рафал Мілошевський, керівник незалежного відділу управління кризовими та військовими справами, Наталія Шевченко, співробітник відділу промоції, культури та спорту зустрілися в Пултуську з делегацією з України. Золочівську громаду представляли Світлана Кармазин, начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, управління проєктами, МТД та міжнародного співробітництва Золочівської міської ради та Тарас Яцунськуий, директор КНП «Золочівська центральна районна лікарня».
Світлана КАРМАЗИН, начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, управління проектами, МТД та міжнародного співробітництва Золочівської міської ради:
– Міський голова Золочева Ігор Гриньків ще у січні цього року звернувся із листом до муніципалітету гміни Пултуськ з проханням підтримати Золочівську громаду, зокрема у вирішенні енергетичної кризи, що зумовлена терористичними діями країни-агресора. Ми вдячні полякам, котрі відгукнулись на наш запит та передали нашій громаді електрогенератор. Також під час зустрічі ми обговорили перспективи майбутньої співпраці в напрямках туризму, охорони здоров’я та енергетики. Поляки висловили готовність надавати підтримку нашій громаді. Ця зустріч також була важливою для укріплення відносин та співпраці, підтвердження партнерських стосунків обох громад.
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