Допомога через мистецтво

Захід був організований Офісом підтримки цивільного населення при Золочівській районній військовій адміністрації за підтримки Благодійної організації «Маленькі перемоги».– Арт-терапія — це чудовий спосіб допомогти дітям висловити те, що вони не завжди можуть сказати словами. Малювання допомагає їм відчувати себе в безпеці та знаходити нові форми самовираження, – зазначила Ольга ВОРОНЮК.Директор школи Василь Любинецький також поділився своїми враженнями:– Ці діти переживають надзвичайно складний період свого життя. Такі ініціативи є неоціненними, адже вони допомагають нашим учням відчути підтримку та турботу в новому для них середовищі. Це ще один крок у підтримці дітей, які постраждали від війни, на шляху до адаптації та інтеграції в нові умови навчання та життя.