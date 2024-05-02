Новини Золочівщини
08:34, 27 вересня 2024
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Допомога через мистецтво

Допомога через мистецтво
Gazeta
Фото: НУС
У Золочівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 відбувся особливий захід для дітей, які через війну вимушено покинули свої домівки. Волонтерка, ветеранка та художниця Ольга Воронюк провела сеанс арт-терапії, допомагаючи дітям виразити свої емоції через малювання. Ця зустріч стала важливою частиною підтримки психоемоційного стану внутрішньо переміщених учнів.
Допомога через мистецтво
Допомога через мистецтво
Допомога через мистецтво

Захід був організований Офісом підтримки цивільного населення при Золочівській районній військовій адміністрації за підтримки Благодійної організації «Маленькі перемоги».
– Арт-терапія — це чудовий спосіб допомогти дітям висловити те, що вони не завжди можуть сказати словами. Малювання допомагає їм відчувати себе в безпеці та знаходити нові форми самовираження, – зазначила Ольга ВОРОНЮК.
Директор школи Василь Любинецький також поділився своїми враженнями:
– Ці діти переживають надзвичайно складний період свого життя. Такі ініціативи є неоціненними, адже вони допомагають нашим учням відчути підтримку та турботу в новому для них середовищі. Це ще один крок у підтримці дітей, які постраждали від війни, на шляху до адаптації та інтеграції в нові умови навчання та життя.


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