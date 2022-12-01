Консультативно-координаційні центри, які створили на Львівщині, масштабують на всю Україну

На цьому наголосила Віце-прем'єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона перебуває із робочим візитом на Львівщині. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

З перших днів повномасштабної війни Львівська ОВА разом з партнерами розгорнула на Головному залізничному вокзалі Львова медико-психологічну допомогу. Волонтери зустрічають ВПО, годують їх, надають інформацію, першу медичну та психологічну допомогу, скеровують у місця, де вони можуть отримати одяг, продукти, житло, знайти роботу.

Зі серпня 2022 року з ініціативи Львівської ОВА у кожному районі області працюють Консультативно-координаційні центри, де люди зі всіх вразливих категорій, не лише ВПО, можуть безкоштовно отримати юридичну, психологічну допомогу, допомогу в оформленні виплат, допомогу з пошуком роботи тощо. Для допомоги цим людям Львівська ОВА та РВА залучили українські та міжнародні організації-партнери.

Власне з представниками цих організацій сьогодні зустрілась Віце-прем'єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона з робочим візитом відвідала Львівщину.

«Сьогодні я спілкувалась з керівниками територіальних громад і головами РВА, керівництвом ОВА, я їжджу регіонами і вже маю певну картину, як побудована робота в тій чи іншій громаді. В силу географії, культурної ментальності Львівська область завжди була відкрита до співпраці з партнерами, зокрема під час війни. І я розумію, наскільки в цьому напрямі співпраці все скоординовано і ефективно. Буду вдячна за ваші пропозиції того, що потрібно покращити на рівні громад», – зазначила Ірина Верещук.

Заступник начальника Львівської ОВА Іван Собко подякував партнерським організаціям за співпрацю.

«Раді, що ви разом з нами. І не лише з початку повномасштабного вторгнення, а з першого дня війни 2014 року. Сьогодні разом з Віце-прем'єр-міністром України – Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук нам важливо прокомунікувати результати та плани подальшої співпраці з надання допомоги ВПО», – зазначив він.

Голова Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) Антон Хаґен презентував результати діяльності організації.

«У Львівській області більше ніж мільйон людей отримали допомогу і є різні сектори нашої допомоги, ми працюємо у всіх районах. В нас є близько ста національних партнерів, які працюють в Україні і надають допомогу. В нас є різні кластери допомоги. Зокрема, у сфері освіти 100 тисяч дітей отримали навчання. Також це надання проживання, сектор здоров’я, де близько 300 тис. людей отримали ліки та медичну допомогу. Окрім цього, грошову допомогу торік отримали 400 тисяч людей у Львівській області. Наша співпраця з Львівською ОВА на дуже високому рівні», – зазначив він.

Про надану допомогу розповів представник Посольства Великої Британії Кейт Аллан.

«Ви знаєте, що наша допомога Україні є дуже потужною. З точки зору гуманітарної допомоги ми вже виділили на неї понад 220 мільйонів фунтів. Наша стратегія гуманітарної допомоги полягає в тому, щоб дати допомогу тим, хто її найбільш потребує. Стратегія є гнучкою, наш пріоритет жінки і діти. Маємо офіс у Львові, який дозволяє мати хороші стосунки з владою – місцевою і обласною. У партнерстві з Урядом Польщі ми допомагаємо в будівництві житла для людей. Як Уряд Британії ми дуже заохочуємо співпрацю різноманітних гуманітарних організацій з державою і урядом. Ми розуміємо величезне завдання, яке стоїть перед Львівщиною з точки зору людей, яким потрібно допомогти. Люди далі продовжують приїжджати сюди і їм потрібна допомога і потрібно допомогти в інтеграції людей, які приїхали раніше. Уряд Великої Британії буде і надалі з українським народом», – зазначив він.

Ірина Верещук подякувала Уряду Британії за допомогу та підтримку України. Також звернулась до партнерських організацій, які мають намір та можливість продовжити надавати фінансову підтримку ВПО готівковими коштами, зробити це.

Також Ірина Верещук відзначила результати роботи ККЦ на Львівщині і наголосила, що їх діяльність масштабують на рівні держави.

Координатор Консультативно-координаційних центрів на Львівщині Галина Бордун подякувала партнерам за координацію. розуміння та системність в роботі, а також окреслила напрями, на яких зосередять роботу ККЦ.

«Ми визначили 4 важливі блоки: блок психологічної допомоги (робота з практичними психологами і соціальними працівниками, щоб вони були навчені надавати першу психологічну допомогу), психологічна допомога ВПО і юридичний супровід, ремонтні роботи, підтримане проживання, щоб разом допомогти людям старшого віку і самотнім людям чи людям з інвалідністю. Напрям допомоги людям похилого віку ми розбили на 4 підгрупи – ремонти, покриття комунальних послуг, заробітна плата соціальних працівників, які будуть доглядати цю категорію і це розвиткові програми, щоб люди могли правильно соціалізуватися. Останній напрям – це перекваліфікація і супровід до місця праці, допомога дітям. Ми вдячні всім партнерам, які надають гуманітарну допомогу, цільову фінансову допомогу. Вона є надзвичайно важливою зараз», – зазначила Галина Бордун.

