На щиті додому повернувся наш Герой Андрій Карась

Сьогодні, 10 червня 2024 року, на щиті додому повернувся наш Герой Андрій Богданович Карась, 1988 року народження, житель села Червоне.Вірний військовій присязі матрос Андрій Карась, заступник командира бойової машини, навідник-оператор десантно-штурмової роти військової частини А4210, виявивши стійкість і мужність, загинув під час бойового завдання в районі н.п. Старомайорське Донецької області. Досі військовослужбовець вважався зниклим безвісти.Андрій був відданим бійцем, надійним другом, завжди готовим прикрити товаришів.Сиротами залишились двоє дітей, дружина, мама…Глибоко співчуваємо рідним та близьким захисника, який віддав життя за Україну.Нехай Всевишній допоможе пережити гіркий біль гіркої втрати.Царство небесне і вічний спокій душі Андрія! Низький доземний уклін, шана та повага Герою!