Новини Золочівщини
21:43, 13 квітня 2021
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Опалення відновлять для окремих установ

Опалення відновлять для окремих установ
Gazeta
Фото: НУС
Теплого весняного дня 12 квітня 2021 року розпорядженням голови Золочівської райдержадміністрації № 79 передбачено:
– завершити опалювальний сезон 2020/2021 років для житлового фонду та інших споживачів централізованого теплопостачання на підвідомчих територіях з 13 квітня 2021 року;
– завершити опалювальний період 2020/2021 в закладах освіти, охорони здоров’я, та культури на підвідомчих територіях згідно поданих заяв керівників відповідних закладів.
Але весна знову внесла свої досить суттєві поправки у наші плани. Значне похолодання спричинило появу 13 квітня 2021 р. розпорядження міського голови Золочівської міської територіальної громади № 68 «Про відновлення опалення приміщень окремих установ». Відповідно до розпорядження опалення приміщень з індивідуальним теплопостачанням на території Золочівської міської територіальної громади припинено з 13 квітня 2021 року.
Опалення приміщень окремих установ відновлено з 13 квітня 2021 року, а саме:
- КНП "Золочівська центральна районна лікарня" по 23 квітня 2021 року включно;
- відділення надання соціальних послуг в умовах цілодобового перебування/проживання в с. Новоселище по 23 квітня 2021 року включно;
- адмінбудинок по вул. Шашкевича, 38 у м. Золочеві комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області» по 16 квітня 2021 року включно;
- закладам освіти по 16 квітня 2021 року включно.
Керівникам зазначених установ при розрахунку за енергоносії необхідно дотримуватись фінансових зобов’язань в межах доведених граничних асигнувань та лімітів в натуральних показниках на 2021 рік.
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