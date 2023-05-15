Новини Золочівщини
18:08, 27 липня 2023
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Осучаснення умов надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб

Осучаснення умов надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб
Gazeta
Фото: НУС
З метою осучаснення умов надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб Уряд 11.07.2023 ухвалив постанову, якою уточнено параметри надання цієї підтримки (далі – Постанова).
Постанова запроваджує концептуально новий підхід до надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (далі – Допомога).
Осучаснення умов надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб
Осучаснення умов надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб
Осучаснення умов надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб

Осучаснення умов надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб

Осучаснення умов надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб

 


Відтепер з метою посилення адресності, зокрема:
- термін надання Допомоги складає від 6 до 12 місяців;
- з 1 серпня 2023 року Допомога автоматично продовжується на 6 місяців для внутрішньо переміщених осіб, які вже до зазначеної дати отримують допомогу на проживання (крім тих, які перебувають за кордоном більш як 30 календарних днів підряд, відбувають покарання в місцях позбавлення волі, були засуджені за колабораціонізм, повернулися до постійного місця проживання);
-розмір Допомоги залишається на рівні 3,0 тис. грн щомісяця для дітей та осіб з інвалідністю, 2,0 тис. грн щомісяця – для інших осіб;
-допомогу отримують діти, народжені після переміщення в сім’ях внутрішньо переміщених осіб;
Допомога призначається на родину внутрішньо переміщених осіб з урахуванням соціального статусу, майнового стану кожного члена родини
(Допомога направлена на осіб, які найбільше її потребують);
з 1 вересня 2023 року передбачено здійснення верифікації всіх отримувачів Допомоги, за результатами якої Міністерством фінансів України буде надано пропозиції щодо припинення надання Допомоги окремим з них.
Щодо осіб, які вперше виявили бажання отримувати Допомогу після набрання чинності Постанови, буде застосовано верифікацію.
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