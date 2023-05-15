Новини Золочівщини
Осучаснення умов надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб
З метою осучаснення умов надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб Уряд 11.07.2023 ухвалив постанову, якою уточнено параметри надання цієї підтримки (далі – Постанова).
Постанова запроваджує концептуально новий підхід до надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (далі – Допомога).
Відтепер з метою посилення адресності, зокрема:
- термін надання Допомоги складає від 6 до 12 місяців;
- з 1 серпня 2023 року Допомога автоматично продовжується на 6 місяців для внутрішньо переміщених осіб, які вже до зазначеної дати отримують допомогу на проживання (крім тих, які перебувають за кордоном більш як 30 календарних днів підряд, відбувають покарання в місцях позбавлення волі, були засуджені за колабораціонізм, повернулися до постійного місця проживання);
-розмір Допомоги залишається на рівні 3,0 тис. грн щомісяця для дітей та осіб з інвалідністю, 2,0 тис. грн щомісяця – для інших осіб;
-допомогу отримують діти, народжені після переміщення в сім’ях внутрішньо переміщених осіб;
Допомога призначається на родину внутрішньо переміщених осіб з урахуванням соціального статусу, майнового стану кожного члена родини
(Допомога направлена на осіб, які найбільше її потребують);
з 1 вересня 2023 року передбачено здійснення верифікації всіх отримувачів Допомоги, за результатами якої Міністерством фінансів України буде надано пропозиції щодо припинення надання Допомоги окремим з них.
Щодо осіб, які вперше виявили бажання отримувати Допомогу після набрання чинності Постанови, буде застосовано верифікацію.
Постанова запроваджує концептуально новий підхід до надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (далі – Допомога).
Відтепер з метою посилення адресності, зокрема:
- термін надання Допомоги складає від 6 до 12 місяців;
- з 1 серпня 2023 року Допомога автоматично продовжується на 6 місяців для внутрішньо переміщених осіб, які вже до зазначеної дати отримують допомогу на проживання (крім тих, які перебувають за кордоном більш як 30 календарних днів підряд, відбувають покарання в місцях позбавлення волі, були засуджені за колабораціонізм, повернулися до постійного місця проживання);
-розмір Допомоги залишається на рівні 3,0 тис. грн щомісяця для дітей та осіб з інвалідністю, 2,0 тис. грн щомісяця – для інших осіб;
-допомогу отримують діти, народжені після переміщення в сім’ях внутрішньо переміщених осіб;
Допомога призначається на родину внутрішньо переміщених осіб з урахуванням соціального статусу, майнового стану кожного члена родини
(Допомога направлена на осіб, які найбільше її потребують);
з 1 вересня 2023 року передбачено здійснення верифікації всіх отримувачів Допомоги, за результатами якої Міністерством фінансів України буде надано пропозиції щодо припинення надання Допомоги окремим з них.
Щодо осіб, які вперше виявили бажання отримувати Допомогу після набрання чинності Постанови, буде застосовано верифікацію.
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