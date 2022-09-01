Звіт про роботу ГО "Наша українська справа"

Львівщина – одна з областей, котрі з часу повномасштабного вторгнення прийняла найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб. Громадська організація «Наша українська справа» не лише сприяє та працює щодо забезпечення внутрішньо переміщених осіб першочерговими потребами, а й проводить широкі інформаційні кампанії, пов’язані із підтримкою та інтеграцією внутрішньо переміщених осіб у приймаючі громади.