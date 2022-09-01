Діяльність
14:05, 15 тра 2023
13
0

Звіт про роботу ГО "Наша українська справа"

Звіт про роботу ГО
Gazeta
Фото: НУС
Львівщина – одна з областей, котрі з часу повномасштабного вторгнення прийняла найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб. Громадська організація «Наша українська справа» не лише сприяє та працює щодо забезпечення внутрішньо переміщених осіб першочерговими потребами, а й проводить широкі інформаційні кампанії, пов’язані із підтримкою та інтеграцією внутрішньо переміщених осіб у приймаючі громади.

Звіт про роботу ГО "Наша українська справа"
Звіт про роботу ГО "Наша українська справа"
Звіт про роботу ГО "Наша українська справа"
Звіт про роботу ГО "Наша українська справа"
Звіт про роботу ГО "Наша українська справа"
Звіт про роботу ГО "Наша українська справа"
Звіт про роботу ГО "Наша українська справа"

 

 

Звіт про роботу ГО "Наша українська справа"

 

Звіт про роботу ГО "Наша українська справа"

 

Звіт про роботу ГО "Наша українська справа"

 

Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Шановна громадо ВПО!
Шановна громадо ВПО!
01.09.22, Новини Золочівщини, Діяльність
Овочерізки та холодильник – для потреб внутрішньо переміщених осіб
Овочерізки та холодильник – для потреб внутрішньо переміщених осіб
12.08.22, Новини Золочівщини
Чоловікам, які прибули на Львівщину з інших областей, необхідно стати на ві ...
Чоловікам, які прибули на Львівщину з інших областей, необхідно стати на ві ...
02.03.22, Новини Золочівщини
«Наша Українська Справа» №4
«Наша Українська Справа» №4
05.05.14, Архів
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.