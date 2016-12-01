МОЛОДЬ МАЛЮЄ МІСТО

nus.in.ua, 30 грудня 2016, 11:06

Протягом століть наше стародавнє місто змінювалось разом з усією Україною, розквітало працьовитими людьми, талановитими майстрами, шанувальниками національних традицій. Незмінними залишаються духовна краса, благородність і непересічний талант його мешканців, які черпають натхнення з величної краси рідного краю та його славних традицій.

27 грудня міський голова Золочева Ігор Гриньків зустрівся у стінах міської ради з талановитими художницями Оксаною Кириловою та її ученицею Софією Петелицькою.

Міський голова Ігор Гриньків вручив Оксані Кириловій Подяку «За високий професіоналізм, вагомий внесок в естетичне виховання дітей, розвиток і популяризацію образотворчого мистецтва, активну участь у культурно-мистецькому житті міста Золочева». Подяку «За активну участь у підготовці до Новорічних та Різдвяних свят, активну життєву позицію, творчий підхід у втіленні образу рідного міста Золочева» та грошову винагороду отримала і Софія Петелицька, чия картина лягла в основу традиційної новорічної листівки, яку щороку розробляє Золочівська міська рада до свят.



– Дякую Вам за любов до нашого рідного міста, сказав міський голова Ігор ГРИНЬКІВ. – Я зворушений тим, з якою любов‘ю і водночас професіоналізмом зображено Золочів на Ваших картинах. Ви своєю невтомною працею, своїми досягненнями робите дуже вагомий внесок у розвиток та примноження слави нашого чудового міста Золочева.

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