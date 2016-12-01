МОЛОДЬ МАЛЮЄ МІСТО
Протягом століть наше стародавнє місто змінювалось разом з усією
Україною, розквітало працьовитими людьми, талановитими майстрами,
шанувальниками національних традицій. Незмінними залишаються духовна
краса, благородність і непересічний талант його мешканців, які черпають
натхнення з величної краси рідного краю та його славних традицій.
27 грудня міський голова Золочева Ігор Гриньків зустрівся у стінах міської ради з талановитими художницями Оксаною Кириловою та її ученицею Софією Петелицькою.
Міський голова Ігор Гриньків вручив Оксані Кириловій Подяку «За високий професіоналізм, вагомий внесок в естетичне виховання дітей, розвиток і популяризацію образотворчого мистецтва, активну участь у культурно-мистецькому житті міста Золочева». Подяку «За активну участь у підготовці до Новорічних та Різдвяних свят, активну життєву позицію, творчий підхід у втіленні образу рідного міста Золочева» та грошову винагороду отримала і Софія Петелицька, чия картина лягла в основу традиційної новорічної листівки, яку щороку розробляє Золочівська міська рада до свят.
Леся ГОРГОТА
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