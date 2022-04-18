Керівник львівської СТО розповів про наслідки удару російської ракети

Сьогодні вранці три російські ракети влучили по складських приміщеннях у Львові, які не використовувались, одна – по станції технічного обслуговування. Внаслідок удару загинули 7 людей, 4 з яких – працівники СТО.Як розповів керівник СТО (його ім’я та назва станції не розголошуються з міркувань безпеки), поки неможливо оцінити всі збитки, завдані ракетним ударом, але пошкоджена вся територія СТО, включно з автомобілями, які перебували там. В момент вибуху на території було орієнтовно 20 людей.«Це сталося близько 8:30 – вибухи, прилетів один снаряд на нашу територію. Поки не можу відповісти, яких саме збитків завдано. Вся територія пошкоджена – автомобілі, будівлі, все пошкоджено. Від ударної хвилі все повилітало – двері, вікна, лобові вікна в автомобілях, фари, охоронна будка.Четверо людей загинули на території (СТО – ред.). Троє потерпілих мають осколкові поранення. Один у важкому стані, двох хлопців прооперували. Вік працівників – від 30 до 47 років.Робота зараз зупиниться, наразі неможливо працювати, все не відновиться швидко. Пожежу ліквідували. Пізніше порахуємо, скільки згоріли автомобілів – є такі, що повністю згоріли, є пошкоджені від ударної хвилі», – повідомив керівник СТО.Він також розповів, що з 24 лютого станція на три дні призупинила роботу, але невдовзі відновила її, бо було багато звернень – в тому числі і від внутрішньо переміщених осіб. Спочатку вийшла на роботу частина працівників, а потім вже всі.«Ми перебуваємо на території не військового, а цивільного об’єкта, який постраждав через влучання російської ракети. Це все наслідки агресивних дій зі сторони окупанта». – Додав керівник СТО.