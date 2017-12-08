Новини Золочівщини
18:30, 18 серпня 2021
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Організатори запрошують на фестиваль української пісні і танцю у селі Червоному

Організатори запрошують на фестиваль української пісні і танцю у селі Червоному
Gazeta
Фото: НУС
22 серпня у селі Червоне відбудеться Фестиваль української пісні і танцю «Україно, ти для мене диво...»
Організатори запрошують на фестиваль української пісні і танцю у селі Червоному


У програмі фестивалю – козацькі забави, майстеркласи, дитяче свято, ярмарок, виставки, виступи місцевих виконавців, військового оркестру Навчального центру ім. В. Вишиваного Національної гвардії України, Народного вокально-хореографічного ансамблю «Викрутасики», святкова дискотека.

Спеціальні гості свята – солістка Анна Богачевська та кавер-гурт «Prime Band», м. Львів.
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