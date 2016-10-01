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Одна вибоїна, а скільки небезпеки

nus.in.ua, 25 листопада 2016, 12:07
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Одна вибоїна, а скільки небезпеки

Часто автовласники скаржаться на стан доріг у Золочівському районі. Проїжджаючи трасу Львів Тернопіль у напрямку Велика Вільшаниця, особливо у пізню пору, чи не щодня хтось з водіїв потрапить у вибоїну. Одна вибоїна, а завдає багато клопоту водіям і спричиняє аварійну ситуацію.  Водії, котрі вже знають про неї, змушені виїжджати на зустрічну смугу для того, щоб об’їхати вибоїни, і це також створює серйозну небезпеку та аварійну ситуацію на дорозі. Автовласники неодноразово звертались в різні служби, однак яма і сьогодні там.
Депутат фракції «Об‘єднання Самопоміч» у Золочівській районній раді Михайло ОЛЕКСІВ теж неодноразово звертався у різні служби з приводу облаштування тротуарних доріжок, турнікетів, пішохідних переходів на трасі Львів–Тернопіль, зокрема на відрізку Велика Вільшаниця – Червоне. На цей раз Михайло Євстахович написав звернення  на електронний сервіс Урядового порталу.
Михайло ОЛЕКСІВ, депутат Золочівської районної ради:
– Звернення стосується ремонту дороги у напрямку Львів-Тернопіль, на відрізку с. Велика Вільшаниця – Червоне – Ясенівці. У цьому році було проведено ямковий ремонт, однак на цьому відрізку залишились вибоїни, ями глибиною більше 15 см, що спричиняють аварійно-небезпечну ситуацію, особливо у пізню пору. Щовечора у ями потрапляє кілька автомобілів. Якщо переглянути статистику, навіть, за останній рік, то можна побачити, що найбільше дорожнньо-транспортних пригод в Золочівському районі припадає на село Червоне. І не останню роль в цьому відіграє стан дороги. Мешканці неодноразово звертались у дорожні служби району та області, однак жодної реакції немає. Надіємось, що наше звернення буде на цей раз почуто і дорожні служби все ж приведуть до належного стану дорожнє покриття.
Ми ж у свою чергу зазначимо, згідно з чинним Державним стандартом України 3587-97, розміри ям не повинні бути більше 0,5 м² або 6 см в глибину. Всі ями, які більше хоча б по одному параметру, повинні бути усунені протягом 10-денного терміну (максимум).

Леся ГОРГОТА
Фото автора

Коли верстався номер:
У вівторок  ввечері Михайло Олексів зателефонував у  редакцію, повідомивши, що працівники, котрі проводили ремонт дорожнього покриття яму побачили. На його очах "всипали у яму три шуфлі  асфальту і  затоптали ногами."  Чи довго простоїть такий ремонт – побачимо.

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