Одна вибоїна, а скільки небезпеки
Часто автовласники скаржаться на стан доріг у Золочівському районі. Проїжджаючи трасу Львів Тернопіль у напрямку Велика Вільшаниця, особливо у пізню пору, чи не щодня хтось з водіїв потрапить у вибоїну. Одна вибоїна, а завдає багато клопоту водіям і спричиняє аварійну ситуацію. Водії, котрі вже знають про неї, змушені виїжджати на зустрічну смугу для того, щоб об’їхати вибоїни, і це також створює серйозну небезпеку та аварійну ситуацію на дорозі. Автовласники неодноразово звертались в різні служби, однак яма і сьогодні там.
Депутат фракції «Об‘єднання Самопоміч» у Золочівській районній раді Михайло ОЛЕКСІВ теж неодноразово звертався у різні служби з приводу облаштування тротуарних доріжок, турнікетів, пішохідних переходів на трасі Львів–Тернопіль, зокрема на відрізку Велика Вільшаниця – Червоне. На цей раз Михайло Євстахович написав звернення на електронний сервіс Урядового порталу.
Михайло ОЛЕКСІВ, депутат Золочівської районної ради:
– Звернення стосується ремонту дороги у напрямку Львів-Тернопіль, на відрізку с. Велика Вільшаниця – Червоне – Ясенівці. У цьому році було проведено ямковий ремонт, однак на цьому відрізку залишились вибоїни, ями глибиною більше 15 см, що спричиняють аварійно-небезпечну ситуацію, особливо у пізню пору. Щовечора у ями потрапляє кілька автомобілів. Якщо переглянути статистику, навіть, за останній рік, то можна побачити, що найбільше дорожнньо-транспортних пригод в Золочівському районі припадає на село Червоне. І не останню роль в цьому відіграє стан дороги. Мешканці неодноразово звертались у дорожні служби району та області, однак жодної реакції немає. Надіємось, що наше звернення буде на цей раз почуто і дорожні служби все ж приведуть до належного стану дорожнє покриття.
Ми ж у свою чергу зазначимо, згідно з чинним Державним стандартом України 3587-97, розміри ям не повинні бути більше 0,5 м² або 6 см в глибину. Всі ями, які більше хоча б по одному параметру, повинні бути усунені протягом 10-денного терміну (максимум).
Фото автора
Коли верстався номер:
У вівторок ввечері Михайло Олексів зателефонував у редакцію, повідомивши, що працівники, котрі проводили ремонт дорожнього покриття яму побачили. На його очах "всипали у яму три шуфлі асфальту і затоптали ногами." Чи довго простоїть такий ремонт – побачимо.
Читайте також
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.
Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.