Новини Золочівщини
15:47, 20 липня 2021
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Організатори запрошують на мистецький захід арт-толоку «Не згасайте, ясні зори»

Організатори запрошують на мистецький захід арт-толоку «Не згасайте, ясні зори»
Gazeta
Фото: НУС
ПРОГРАМА Мистецького заходу Арт-толока
«Не згасайте, ясні зори»


24 липня 2021 року
16. 00 – впорядкування території біля пам’ятки Національного значення Костелу Успіння Пресвятої Діви Марії у с. Білий Камінь
19. 00 – частування чаєм із запашних трав, зібраних на Маркіяновій горі

25 липня 2021 року
12.30 – освячення Меморіальної таблиці пам’яті о. Маркіяна Шашкевича на фасаді будівлі Білокамінського ОЗЗСО ім. М. Шашкевича
13. 00 – Ярмарок народних промислів, майстер-класи, атракціони, частування
16. 00 – концертна програма місцевих виконавців та дефіле вишиванок
18. 00 – офіційне відкриття Мистецького заходу «Арт-толока «Не згасайте, ясні зори», виступи міського голови, старости, запрошених гостей
18. 30 – виступ лауреатки і переможниці Всеукраїнських та обласних конкурсів Зореслави Лісової (Поморянська територіальна громада)
19. 00 – виступ гурту «Львівські музики» (м. Львів)
20. 30 – народні гуляння, дискотека
Захід відбуватиметься за підтримки Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА, Львівської обласної ради, Золочівської міської ради, БФ «Золочів відроджений»
Партнери проєкту: ГО «Наша українська справа», БФ «МХП – громаді», ТОВ «Карпатська джерельна», ТМ «Златка»
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