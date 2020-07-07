Організатори запрошують на мистецький захід арт-толоку «Не згасайте, ясні зори»

ПРОГРАМА Мистецького заходу Арт-толока

«Не згасайте, ясні зори»

24 липня 2021 року16. 00 – впорядкування території біля пам’ятки Національного значення Костелу Успіння Пресвятої Діви Марії у с. Білий Камінь19. 00 – частування чаєм із запашних трав, зібраних на Маркіяновій горі25 липня 2021 року12.30 – освячення Меморіальної таблиці пам’яті о. Маркіяна Шашкевича на фасаді будівлі Білокамінського ОЗЗСО ім. М. Шашкевича13. 00 – Ярмарок народних промислів, майстер-класи, атракціони, частування16. 00 – концертна програма місцевих виконавців та дефіле вишиванок18. 00 – офіційне відкриття Мистецького заходу «Арт-толока «Не згасайте, ясні зори», виступи міського голови, старости, запрошених гостей18. 30 – виступ лауреатки і переможниці Всеукраїнських та обласних конкурсів Зореслави Лісової (Поморянська територіальна громада)19. 00 – виступ гурту «Львівські музики» (м. Львів)20. 30 – народні гуляння, дискотекаЗахід відбуватиметься за підтримки Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА, Львівської обласної ради, Золочівської міської ради, БФ «Золочів відроджений»Партнери проєкту: ГО «Наша українська справа», БФ «МХП – громаді», ТОВ «Карпатська джерельна», ТМ «Златка»