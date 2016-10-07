Новини Золочівщини 13:09, 30 січня 2020 543 0 Змінились правила подачі показників електролічильника. Львівобленерго інформує

Повідомити про своє споживання електроенергії можна будь-яким зручним для Вас способом: 🔸через cервіси подачі показників Telegram, Viber, Skype (пошук за назвою компанії — Львівобленерго) та через Facebook-messenger (пошук за назвою сторінки — Подати показник електролічильника "Львівобленерго”) 🔸з допомогою веб-чату на сайті "Львівобленерго” 🔸електронною поштою pokaz@loe.lviv.ua 🔸в онлайн-сервісі «Персональний кабінет»: info.loe.lviv.ua 🔸SMS-повідомленням на короткий номер 5068 Більше інформації про способи подачі показників читайте на сайті Львівобленерго Звертаємо Вашу увагу, з 4 грудня цього року не потрібно приходити особисто у районні відділення для подачі показника електролічильника. Дані споживання електроенергії приймають від побутових клієнтів виключно дистанційно! Важливо,

Gazeta Фото: НУС

Повідомити про своє споживання електроенергії можна будь-яким зручним для Вас способом:

🔸через cервіси подачі показників Telegram, Viber, Skype (пошук за назвою компанії — Львівобленерго) та через Facebook-messenger (пошук за назвою сторінки — Подати показник електролічильника "Львівобленерго”)

🔸з допомогою веб-чату на сайті "Львівобленерго”

🔸електронною поштою pokaz@loe.lviv.ua

🔸в онлайн-сервісі «Персональний кабінет»: info.loe.lviv.ua

🔸SMS-повідомленням на короткий номер 5068



Більше інформації про способи подачі показників читайте на сайті Львівобленерго



Звертаємо Вашу увагу, з 4 грудня цього року не потрібно приходити особисто у районні відділення для подачі показника електролічильника. Дані споживання електроенергії приймають від побутових клієнтів виключно дистанційно!

Важливо, що сервіси прийому показників електролічильника доступні цілодобово і у вихідні дні.

Поширюйте новину, щоб якнайбільше людей дізнались, що стартував період подачі показників!

Ctrl Enter Помітили пом И лку Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter Виділіть текст і натисніть Читати пізніше Коментувати (0)