Пам'яті Людмили Михайлівни Яблонської

Колектив Золочівського Центру дитячої та юнацької творчості в глибокій жалобі з приводу непоправної втрати - передчасної смерті нашої колеги, заступника директора Людмили Михайлівни Яблонської.

Серце Людмили Михайлівни перестало битися на 54 році. Повідомлення про смерть глибоким болем обізвалось у серцях тих, хто її знав, з ким дружила та хто працював разом з нею.

У 1990 році Людмила Михайлівна розпочала свою діяльність у Золочівському Будинку піонерів на посаді методиста. Сфері позашкільної освіти Вона присвятила 30 років свого життя.

За роки роботи Людмилу Михайлівну не раз відзначали за сумлінну працю і високий професіоналізм.

У нашій пам’яті Людмила Михайлівна назавжди залишиться сильною і вольовою жінкою, щирою і доброзичливою колегою, професіоналом своєї справи. Активна, позитивна, принципова - вона виявляла живущу енергію та світло.

Передчасна смерть Людмили Михайлівни – це непоправне горе для її рідних, близьких, друзів, колег.

Глибоко сумуємо з приводу цієї болючої втрати та висловлюємо щирі співчуття родині померлої. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи!

Вона була хорошою дружиною, добросердною матір’ю, щасливою людиною, жила мріями про майбутнє внуків.

Віримо, що Всемилостивий Господь прийме її світлу та щиру душу в Царство Небесне.

Вічна світла пам’ять нашій колезі.