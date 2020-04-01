Новини Золочівщини
10:38, 11 березня 2022
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Де зараз можна знайти потрібні ліки?

Де зараз можна знайти потрібні ліки?
Gazeta
Фото: НУС
В Україні через російську агресію постраждало багато логістичних структур.
Стабільна робота аптечних та фармацевтичних закладів для населення не стала виключенням.
Проте сьогодні продовжує працювати та надавати якомога точну інформацію про наявність медикаментів ресурс Tabletki.ua
https://tabletki.ua/uk/

В умовах війни не всі аптечні заклади мають можливість надавати достовірні дані в оперативному режимі. Тому сьогодні терміново оптимізовано та оновлено алгоритм пошукової фільтрації. Так, ресурс на сьогодні відображає тільки ті аптеки, які працюють та надають свіжу інформацію про наявність медикаментів.

Ресурс Tabletki.ua надає актуальні дані від більш ніж 5000 аптек по всій Україні. Періодичність оновлення даних на ресурсі складає одну годину.

Пресслужба Міністерства охорони здоров'я
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