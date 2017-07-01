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Звертаємось до всіх небайдужих!

nus.in.ua, 30 червня 2017, 13:55
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Звертаємось до всіх небайдужих!

Звертаємось до всіх небайдужих!

Допоможіть коштами на дві операції
для безпритульної собаки Ази.
Стерилізація
 і прибирання пухлини на молочних залозах
з однієї сторони.
Операція буде
проходити у Львові  
у ветеринарному
центрі «Vetmed».
Азі зроблено
 щеплення, рентген легенів (немає метастаз),
УЗД серця (є проблеми з серцем).
На це обстеження витрачено – 900 грн.
Операція запланована на початок липня.
Потрібно зібрати 10 тис. грн.
На сьогодні зібрано 2500 грн.
Дякуємо всім, хто допоміг коштами
і просимо про допомогу далі, треба ще 7500 грн.,
а часу залишилось дуже мало, будь ласка,
зверніть увагу на безпритульну Азу і допоможіть їй.
Наші реквізити:
4149497837126574 Приватбанк
– Кириченко Світлана Михайлівна
Тел. 0675994610 – Світлана
Тел. 0671927748 Ірина Миханцьо.
Дякуємо всім за доброту та небайдужість!

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