nus.in.ua, 30 червня 2017, 13:55

Звертаємось до всіх небайдужих!



Допоможіть коштами на дві операції

для безпритульної собаки Ази.

Стерилізація

і прибирання пухлини на молочних залозах

з однієї сторони.

Операція буде

проходити у Львові

у ветеринарному

центрі «Vetmed».

Азі зроблено

щеплення, рентген легенів (немає метастаз),

УЗД серця (є проблеми з серцем).

На це обстеження витрачено – 900 грн.

Операція запланована на початок липня.

Потрібно зібрати 10 тис. грн.

На сьогодні зібрано 2500 грн.

Дякуємо всім, хто допоміг коштами

і просимо про допомогу далі, треба ще 7500 грн.,

а часу залишилось дуже мало, будь ласка,

зверніть увагу на безпритульну Азу і допоможіть їй.

Наші реквізити:

4149497837126574 Приватбанк

– Кириченко Світлана Михайлівна

Тел. 0675994610 – Світлана

Тел. 0671927748 Ірина Миханцьо.

Дякуємо всім за доброту та небайдужість!