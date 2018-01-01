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Нам берегти тебе, соборну і єдину

nus.in.ua, 29 січня 2018, 11:15
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Нам берегти тебе, соборну і єдину

22 січня, у день проголошення в 1919 році Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, щорічно відзначається День Соборності України. Це свято офіційно встановлене у 1999 році, враховуючи велике політичне та історичне значення об’єднання УНР і ЗУНР для утворення єдиної (соборної) української держави. У 2011 році День Соборності поєднали з Днем Свободи, що раніше відзначався 22 листопада, під назвою «День Соборності і Свободи України». Однак, 2014 року Указом Президента Петра Порошенка свято було відновлено як День Соборності України.
Отож, напередодні цього важливого дня для нашої держави, у неділю, 21 січня, у районному Народного домі відбулись урочистості «Нам берегти тебе, Соборну і Єдину!». З промовами до мешканців Золочівщини звернулися голова районної ради Олег Банах та голова райдержадміністрації Володимир Недзельський.  У їх виступах прозвучало, що День Соборності, як ніколи, актуальний і в наші дні. Також священики провели спільний молебень за єдність нашої держави.
Після цього відбувся святково-патріотичний концерт за участю народного хору РНД «Вознесіння» з піснею «Родимий краю» та колядкою «Небо і земля», ансамблю пісні і музики «Галицькі барви»(керівник Іван Мартин) та народного танцювального колективу «Первоцвіт» (керівник Юрій Сидорович) з творами«Витинанка», «Український гопачок» та гуцульським танком. Виступ народного вокального ансамблю «Древо» (керівник Ольга Чепелюк) з колядками «Вашого двора не минаємо», «Зірничка» теж неабияк потішили глядачів. Також їх розважили чудовим співом тріо бандуристок Ірина Муц, Ірина Вар’янко та Лілія Крамарова піснею «Україна», подарував незабутні враження від виконання літературної композиції за творами А. Малишка «Сурма не грає – б’є» читець Семен Ничвид. Солістка Ірина Цюрось виконала відому пісню «В чистім полі», а Володимир Посполита – повстанську «Рости, рости, черемшино». Народний вокальний ансамбль «Криниці» (керівник Марія Чуха) – кант «До Богородиці Діви». Завершив урочистий концерт відомий золочівський співак Теодор Кукуруза з піснями «Українці», «Прийшла пора» та «За Україну».
Єва Тоцька
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