Минає 9 днів як відійшла у вічність Людмила Андріївна Гринчак. У ці скорботні дні розділяємо невимовний сум і тугу її близьких і рідних. Світлий добрий спомин про Людмилу назавжди залишиться в серцях тих, хто її знав, любив і поважав.

Панахида відбудеться у суботу, 17 квітня 2021 року у Храмі Св. Миколая Чарнецького, о 7 год. 30 хв.