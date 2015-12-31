Новини Золочівщини
12:13, 15 квітня 2021
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Минає 9 днів як відійшла у вічність Людмила Андріївна Гринчак

Минає 9 днів як відійшла у вічність Людмила Андріївна Гринчак
Gazeta
Фото: НУС
Минає 9 днів як відійшла у вічність Людмила Андріївна Гринчак. У ці скорботні дні розділяємо невимовний сум і тугу її близьких і рідних. Світлий добрий спомин про Людмилу назавжди залишиться в серцях тих, хто її знав, любив і поважав.
Панахида відбудеться у суботу, 17 квітня 2021 року у Храмі Св. Миколая Чарнецького, о 7 год. 30 хв.
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