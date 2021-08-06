СБУ блокувала антиукраїнську мережу, яка під кураторством РФ розробляла плани захоплення влади

СБУ блокувала деструктивну діяльність антукраїнської мережі, яка під «антивакцинаторськими» гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі. Так, зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередньою інформацією, їхні дії координували російські куратори.

В результаті синхронних спецоперацій СБУ одразу в декількох регіонах України, діяльність антиукраїнського угруповання припинено.

Лідеру так званих «антивакцинаторів» та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального Кодексу України.

У розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, в тому числі переписки, в ході яких зловмисники підшукували зброю та співучасників, які мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із «власною міліцією» та «економікою».

Під час санкціонованих обшуків вилучено докази, які вказують на можливе фінансування їх діяльності представниками РФ.

Тривають слідчі дії.

Заходи з викриття зловмисників проводили слідчі та співробітники УСБУ у Львівській області за координації Департаменту захисту національної державності СБУ, Головного слідчого управління СБУ та процесуального керівництв Львівська обласна прокуратура.