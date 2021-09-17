20 млн євро інвестицій планує вкласти група компаній "Карпатські мінеральні води" у Золочівську громаду

Сьогодні, 15 листопада 2021 року, міський голова Золочева Ігор Гриньків разом із представниками компанії «Карпатські мінеральні води» зустрівся із головою Львівської обласної державної адміністрації Максимом Козицьким. У ході зустрічі обговорили питання розширення потужностей підприємства та будівництва додаткових потужностей на території Золочівської територіальної громади.

У розширення потужностей «Карпатські мінеральні води» планують вкласти 20 мільйонів євро.

Група компаній «Карпатські мінеральні води» є потужним гравцем українського ринку виробництва природних мінеральних вод і безалкогольних напоїв. Заснована у 2002 році, вона об’єднує понад 500 працівників в усіх регіонах України. А 2020 року сплатила податків до бюджету на майже 94 мільйони гривень.

Новий завод має стати місцем праці для ще близько 200 нових спеціалістів. А його будівництво означатиме збільшення потужностей всього нинішнього виробництва компанії втричі.

Зі свого боку, громада та область мали б сприяти у погодженні документації та проведенні всіх необхідних комунікацій до місця будівництва, а також будівництві дороги.

Одним із рішень у пришвидшенні і здешевленні всіх процесів реалізації інвестиційного проєкту, може бути, до прикладу, реєстрація нового індустріального парку, де міг би розташуватися майбутній завод мінеральних вод.

Окрім того міський голова повідомив, що компанія бере на себе чималі інвестиційні зобов'язання. Про це Ігор Гриньків пообіцяв розповісти трохи згодом.