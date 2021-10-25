З 22 листопада в області невакциновані особи не зможуть користуватись приміським транспортом: рішення ТЕБ і НС

Львівщина, як і багато інших областей України, продовжує перебувати в червоній епідеміологічній зоні. Це пов’язано з поширенням коронавірусної інфекції на території регіону. Про запровадження нових карантинних обмежень говорили сьогодні, 11 листопада, на засіданні обласної комісії ТЕБ і НС.



За рішенням членів комісії, з 22 листопада на території Львівської області заборонять здійснювати перевезення пасажирів (окрім осіб, які не досягли 18 років) автомобільним та залізничним транспортом у внутрішньообласному сполученні, якщо у них немає при собі таких документів:



Негативний результат тесту на COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2), зроблений не пізніше, ніж за 72 години до дня поїздки;

Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації вакциною, яка дозволена Всесвітньою організацією охорони здоров’я;

Міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію першою дозою вакцини (жовтий сертифікат) чи другою дозою (зелений сертифікат);

Свідоцтво, яке підтверджує, що людина одужала від зазначеної хвороби. Отримати документи можна за допомогою мобільного додатка Портал «Дія».



Обмеження не поширюються на:



1. перевезення легковими автомобілями. Кількість пасажирів не має перевищувати 5 осіб (разом з водієм), без урахування дітей віком до 14 років;



2. службові та/або орендовані транспортні засоби (ТЗ) підприємств, закладів та установ в межах кількості місць для сидіння і лише за маршрутом руху, про які проінформували органи Національної поліції не менш ніж за 2 дні;



3. пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні за наявності у них вказаних вище документів.



Перевізник при перевезенні автомобільним транспортом має поінформувати пасажирів про запровадження нових карантинних обмежень, а при перевезенні залізничним транспортом – перевіряти наявність у пасажирів наявність визначених документів.



«В області продовжуємо спостерігати складну епідеміологічну ситуацію, яка найближчим часом не матиме покращення. Збільшується показник госпіталізації хворих на ковід. Зайнятість ліжок такими пацієнтами складає більше 60%. Львівщина потребує запровадження нових карантинних обмежень з огляду на ці негативні показники», - доповіла Наталія Тімко-Іванченко, керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.



За іншим важливим рішенням комісії ТЕБ і НС, регіональні постачальники електроенергії зобов’язані не допустити відключення закладів охорони здоров’я області від електропостачання. Особливо це стосується медзакладів, які мають відділення (палати) інтенсивної або реанімаційної допомоги, а також допомагають пацієнтам з COVID-19.



Отже, контроль за виконанням рішення (в частині перевезень) належить ГУ Нацполіції в області, Управлінню патрульної поліції у Львівській області департаменту патрульної поліції України, Західному управлінню Укртрансбезпеки, управління транспорту та зв’язку Львівської ОДА.



Також голови райдержадміністрацій, міських, селищних та сільських територіальних громад мають забезпечити неухильне дотримання цих карантинних обмежень.