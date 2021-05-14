Сьогодні Львівську область віднесли до «червоної зони» карантину

Коефіцієнт нових випадків на Львівщині перевищує 20 %, а рівень госпіталізацій пацієнтів із підозрою на Covid-19 упродовж тижня перевищив 50 %. Ці показники і стали причиною для оголошення локдауну на території Львівської області. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) у середу, 27 жовтня, віднесла Львівську область до «червоної зони» карантину. Державна комісія вирішила встановити найсуворіший рівень епідемічної небезпеки на території Львівської області з суботи, 30 жовтня. До 29 жовтня міська рада та Львівська ОДА мають напрацювати протоколи роботи для закладів та установ, за якими у області діятимуть суворіші обмеження, однак із послабленнями для вакцинованих.

«Червоний» рівень епіднебезпеки на Львівщині встановили через перевищення відповідних показників, якими МОЗ регулює карантинне зонування. Це, зокрема, завантаженість ліжок із киснем більш ніж на 65 %, кількість позитивних ПЛР-тестів – більше 300 тестів на 100 тис. населення та кількість госпіталізацій на 100 тис. населення, що перевищує 60.

Усі обмеження «червоної зони», згідно з постановою Кабміну, не діятимуть, якщо 100 % персоналу та відвідувачів ресторанів, кафе, ТРЦ, ринків, а також організаторів і учасників заходу мають щеплення від коронавірусу і можуть це підтвердити сертифікатом у додатку «Дія» або негативним ПЛР чи антиген-тестом.

Без щеплень та тестів у «червоній зоні» карантину забороняється працювати:

• кафе та ресторанам, крім доставки чи на винос;

• ТРЦ та розважальним закладам;

• закладам культури;

• кінотеатрам та театрам;

• фітнес-клубам та спортзалам;

• басейнам;

• речовим ринкам;

Також у «червоній зоні» заборонено проводити будь-які масові заходи, крім офіційних спортивних подій, які можна проводити з додатковими заходами безпеки.

Лікарні мають припинити планові госпіталізації, однак невідкладну допомогу надаватимуть пацієнтам із ускладненнями під час вагітності і пологів, а вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам із онкологічними та пульмонологічними захворюваннями і паліативним хворим.