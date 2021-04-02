Новини Золочівщини
16:55, 21 жовтня 2021
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З 25 по 29 жовтня учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно, для 1-4 класів продовжено канікули

З 25 по 29 жовтня учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно, для 1-4 класів продовжено канікули
Gazeta
Фото: НУС
Відповідно до протоколу позачергового засідання міської комісії з питань ТЕБ НС від 21 жовтня 2021 року з метою недопущення захворюваності на коронавірусну інфекцію серед учнів та забезпечення належного температурного режиму у навчальних приміщеннях під час освітнього процесу рекомендовано відділу з питань освіти, молоді та спорту Золочівської міської ради з 25 по 29 жовтня 2021 року продовжити осінні канікули для учнів 1-4 класів, а для учнів 5-11 класів проводити дистанційне навчання.
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