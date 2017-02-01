До сторіччя бою під Крутами

nus.in.ua, 1 лютого 2018, 16:09

Рівно століття минає з того дня, як Київські студенти та гімназисти дали відсіч більшовицьким загарбникам. 100 років тому молоді хлопці відвойовували незалежність у бою під Крутами і навіки стали символам жертовності і героїзму для майбутніх захисників держави. 29 січня 1918 року на залiзничнiй платформі в Крутах перебувало до 520 українських воякiв, юнакiв і студентiв, озброєних 16 кулеметами та однією гарматою. Ворог вдесятеро переважав по чисельності, мали бронепотяг та артилерію. Бій був не рівний, але студенти-вояки ціною власного життя зупиняли ворога, до поки у них не закінчилися набої й гарматні снаряди. Зібравши вбитих і поранених, українське військо відійшло до ешелону і вирушило в бік Києва, руйнуючи за собою залізничні колії. Але одна чота студентів потрапила у розташування ворога й після знущань та катувань була розстріляна. 9 березня 1918 року особисто Михайлом Грушевським була висловлена ідея вшанування пам’яті «забитих стрільців» і урочистого перепоховання їх у Києві на Аскольдовій могилі. «Їх слава і вдячна пам'ять про них житиме з нашою свободою разом, серед народу нашого однині і довіку!», – промовив Михайло Сергійович. Цьогоріч в Україні урочисто відзначаємо 100-річчя подвигу Героїв Крут. У Золочеві на площу Незалежності прийшли мешканці міста, аби також вшанувати пам’ять про тих, хто боровся за свободу. Священнослужителі відспівали молебень й усі вирушили до залізничної станції Злочів, як до символічної станції Крути, де Військовий оркестр навчального центру Національної гвардії виконав Марш Української Армії. На завершення до Золочівського районного будинку культури учні Золочівської ЗОШ №2 запрошували усіх бажаючих на концерт, присвячений пам’яті Героїв Крут. Україна пишається молодими Героями, а пам’ять про них – невмируща! І пам’ятаймо, цей подвиг не може бути марним!



Мар'яна БОЙКО

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