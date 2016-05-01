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Програма святкування 100-річчя пам’яті Героїв Крут

nus.in.ua, 26 січня 2018, 12:31
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Програма святкування 100-річчя пам’яті Героїв Крут

12.00 год. – молебень біля пам’ятника В’ячеславу Чорноволу;

12.20 год. – піша хода за участю студентської та учнівської молоді, педагогічних колективів, громадськості, військовослужбовців від площі Незалежності м. Золочева до залізничної станції міста «Злочів»;

13.00 год. – проведення Всеукраїнського флешмобу з виконання Маршу Української Армії (Марш ОУН);

14.00 год. – урочистості у районному Народному домі присвячені пам’яті Героїв Крут.

 

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