Програма святкування 100-річчя пам’яті Героїв Крут

12.20 год. – піша хода за участю студентської та учнівської молоді, педагогічних колективів, громадськості, військовослужбовців від площі Незалежності м. Золочева до залізничної станції міста «Злочів»;

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