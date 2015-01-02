У Золочеві проходить Міжнародний науково-технічний семінар «РТ-32 Золочів: перші результати, співробітництво з ЄС радіоастрономічні горизонти».

В рамках проведення семінару провідні вчені та інженери в галузі космічних досліджень у радіоастрономії з України та світу представляють результати наукових експериментів, пропонують та обґрунтовують нові технічні рішення модернізації найбільшого радіотелескопу в Україні, а також обговорюють напрями подальших спільних досліджень.

Вітав учасників міський голова Золочева Ігор Гриньків.

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