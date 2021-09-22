Попри те, що влада через рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг змусила НАК «Нафтогаз України» зафіксувати знижену ціну на газ для потреб опалення на рівні 7,42 грн за кубометр, сам НАК надзвичайно ускладнив процедуру закупівлі газу за цією ціною.

Уряд має вирішити проблему тарифів, а не перекладати відповідальність на громади, – «УДАР Віталія Кличка»Представники чинної влади вже багато разів заявляли про те, що перед початком нового опалювального сезону тарифи в Україні підвищуватися не будуть. То чому ж насправді виходить по-іншому?Дії влади щодо забезпечення українців теплом в опалювальний сезон є безвідповідальними. Фактично, уряд самоусунувся від підготовки до опалювального сезону і цим поставив його на межу зриву.Виявляється, що Нафтогаз постачатиме підприємствам ТКЕ лише частину необхідного обсягу газу по 7,42 грн за куб.м., решту обсягу пропонується купувати за ціною понад 11 грн за куб.м.– Бачимо, що чимало українських міст уже оголосили про заплановане підвищення тарифів на опалення та гарячу воду, – каже голова Львівської обласної організації партії "УДАР Віталія Кличка” Оксана Юринець. – Бо інакше на закупівлю газу для обігріву житла людей і об’єктів соціальної сфери не вистачатиме грошей. З цього можемо зробити висновок, що влада у грудні минулого року свідомо переклала відповідальність з формування тарифів на тепло на місцеві органи влади, щоб відвести від себе звинувачення у зростанні тарифів.«УДАР Віталія Кличка» вже захищає українців від збільшення цін на газ. Наприкінці липня представники «УДАРу» подали до суду на компанію «Укргазвидобування», щоб змусити продавати український газ для потреб опалення по ціні 4 тис. грн за тисячу кубометрів.Тому представники партії переконані, що саме уряд має розв’язати проблему тарифів, а не перекладати відповідальність на місцеву владу.– Замість того, щоб на загальнодержавному рівні вирішувати ключові проблеми із підготовки країни до опалювального сезону, а саме розібратися із питаннями наявності газу за доступною ціною, збереження тарифів до минулорічного рівня, забезпечення коштів для виплати субсидій, погашення боргів теплокомуненерго, уряд публічно, ніби гарячу картоплину, перекладає відповідальність на місцеву владу, – заявив депутат Золочівської міської ради від партії "УДАР Віталія Кличка” Микола Холявка. – А коштів у місцевому бюджеті при настільки високих цінах на газ не вистачить ні на що. Тому ми вже вчергове закликаємо представників найвищих органів влади зайнятися врешті справжньою роботою, а не плести інтриги та топити своїх потенційних конкурентів на наступних виборах.