Віталій Кличко у Дрогобичі: “Ключове завдання для кожного українця – сильна держава”

Упродовж вересня громада Дрогобича урочисто відзначала 930-у річницю з часу офіційного заснування міста. Основна частина урочистостей тривала із 18 до 21 вересня. У вівторок в гості до дрогобичан завітав голова Асоціації міст України, Київський міський голова Віталій Кличко.



Разом із головою Львівської обласної організації партії "УДАР Віталія Кличка” Оксаною Юринець, представниками міської та обласної влади, численними гостями із міст-побратимів з України та Польщі Віталій Кличко привітав мешканців та гостей Дрогобича із визначним святом. Виступаючи із головної сцени міста, він сказав такі слова:



– Передаю великий привіт і найкращі побажання від київської громади, від столиці України. Непрості часи переживає зараз наша держава. Але я переконаний у тому, що ми подолаємо всі виклики і переможно дійдемо до спільної мети.



Ключове завдання для кожного українця – сильна держава, – продовжив Віталій Кличко. – Якщо працюватимемо разом, то зможемо добитися того, щоб у кожного українця була стабільна робота, гідна заробітна плата, достойні умови життя. Маємо також обов’язково домогтися, аби наша держава стала повноцінною частиною об’єднаної Європи. Адже за це віддала своє життя Небесна Сотня та тисячі наших співвітчизників, які загинули, захищаючи територіальну цілісність і суверенітет України.



Також Віталій Кличко став почесним гостем Дрогобицької дитячо-юнацької спортивної школи імені Івана Боберського, де відбувся відкритий турнір із боксу серед юнаків.



Ексчемпіон світу поспілкувався з молодими спортсменами, побажав їм мріяти й наполегливо працювати для досягнення здобуття перемог у спорті та житті:



– На руці є п’ять пальців, і кожен із них важливий, – зазначив політик, – але для того, щоб показати силу і нанести міцний удар, необхідно зібрати їх докупи, у кулак. Це ще раз показує нам суть командної роботи – кожен гравець важливий, проте тільки разом, спільними зусиллями можна досягти перемоги.



Приєдналася до привітань Віталія Кличка і лідер Львівської обласної організації партії «УДАР» Оксана Юринець:



– Дрогобич – дуже душевне і красиве місто, зі своєю унікальною енергетикою та людьми. Чудово, що Віталій Володимирович має змогу поділитися з дітьми власним досвідом здобуття перемог, навчає їх глобально мріяти і локально діяти. Це дуже важливо, адже ми виховуємо підростаюче покоління, яке в майбутньому розбудовуватиме нашу державу. Вітаю вас зі святом, дорогі дрогобичани! Разом із вами Україна буде сильною!



Голова "УДАРу” провів також зустріч із членами партії, які були присутні на святкуванні Дня міста Дрогобич, в тому числі із депутатами місцевих рад різних рівнів та представниками Золочівської міської організації партії "УДАР Віталія Кличка” на чолі з Миколою Холявкою.



До речі, партійці неабияк зацікавилися нещодавнім спільним інтерв'ю братів Кличків інтернет-виданню "Лівий берег”, під час якого Володимир Кличко заявив, що точно зміг би виконувати суспільно важливу роботу краще, ніж люди, які сьогодні є в українській політиці.