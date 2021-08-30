За 10 років збільшити площі лісів на один мільйон гектарів

Вітаючи лісівників, голова Золочівської районної ради Орест Кавецький зазначив, що ліс – це природне багатство та найбільша цінність нашого району. Лісові насадження потребують догляду та дбайливого ставлення, тому благородна праця кожного працівника лісу заслуговує на велику подяку. Щиро подякував за відданість професії, своєчасне наповнення бюджету територіальних громад району, адже від цього залежить їхній розвиток і процвітання та нагородив грамотами Золочівської районної ради кращих працівників лісової сфери.Також Орест Кавецький нагородив грамотами за сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок в економічний розвиток Золочівського району та з нагоди святкування Дня працівника лісу директора ДП «Бродівський лісгосп» Ореста Ониськіва, директора ДП «Буський лісгосп» Миколу Яворського, директора ДП «Золочівський лісгосп» Руслана Крутя, керівника Бродівського ДЛП ЛГП «Галсільліс» Володимира Мокринського, керівника Буського ДЛП ЛГП «Галсільліс» Ігоря Гаркота, керівника Золочівського ДЛП ЛГП «Галсільліс» Михайла Коваля, приватних підприємців Олега Діткуна, Юрія Гавришківа, Миколу Дубаса, Романа Крупського, директора ПП «Тайфун-Плюс» Ігоря Борила.У своєму вітальному слові голова Золочівської райдержадміністрації Василь Маркевич відзначив високий професіоналізм та відданість нелегкій справі працівників лісового господарства у цей складний для нашої держави час та побажав їм плідної роботи на ниві вирощування, збереження та примноження лісових багатств. Також побажав міцного здоров’я, оптимізму, щедрої долі, особистого та родинного щастя і добробуту.Голова райдержадміністрації Василь Маркевич вручив подяки за добросовісну і сумлінну працю в галузі лісового господарства та з нагоди відзначення Дня працівника лісу колективу державного підприємства «Золочівський лісгосп»; колективу державного підприємства «Бродівський лісгосп», колективу державного підприємства «Буський лісгосп», колективу Золочівського дочірнього лісогосподарського підприємства ЛГП «Галсільліс», колективу Бродівського дочірнього лісогосподарського підприємства ЛГП «Галсільліс», колективу Буського дочірнього лісогосподарського підприємства ЛГП «Галсільліс».Також у цей день було організовано екскурсію у Сасівське лісництво на лісовий розсадник Золочівського держлісгоспу. Звідки починається ліс, розповіла директор розсадника Софія Якторович. Тут вирощують посадковий матеріал лісових та декоративних культур – саджанці дуба, сосни, модрини, ялини, ялиці, бука, ясена, клена та інших дерев.Окрім того, у ході заходу було обговорено реалізацію проєкту, запровадженого Президентом України «Зелена планета», яким передбачено за 10 років збільшити площі лісів на один мільйон гектарів. Задля цього у найближчі три роки планується висадити в Україні один мільярд дерев. Відтак, оголошено, що з 1 жовтня стартує кампанія з висадки дерев. Лісівники запрошують усіх охочих допомогти висаджувати ліс.