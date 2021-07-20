Ці документи важливі

Цього тижня з обласного бюджету розпочали фінансування Регіональної програми розвитку містобудівного кадастру та просторового планування в частині розвитку земельних відносин.

Зокрема, всього спрямували на цю мету субвенцію з обласного бюджету місцевим бюджетам територіальних громад у сумі 2380,0 тис. гривень. За ці кошти планують оплатити роботи з інвентаризації земель (459,7 тис. грн.) та провести нормативно-грошову оцінку земель (1920,3 тис. грн.).

«Проведення інвентаризації земель та НГО дасть змогу місцевим громадам збільшити надходження платежів до місцевих бюджетів від земельного податку та орендної плати за землю, дозволить якісніше фіксувати використання земель, їх правовий режим, межі та розміри земельних ділянок на місцевості», – зазначив директор департаменту фінансів Львівської ОДА Олег Демків.

Як розповіла директора департаменту архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації Олена Василько, ці гроші призначені для інвентаризації земель історико-культурного призначення під об'єктами культурної спадщини і передбачені Регіональною програмою розвитку містобудівного кадастру та просторового планування на 2021–2025 роки. Вибрані насамперед пам‘ятки, які планується фінансувати в межах обласної програми охорони, збереження і популяризації історико-культурної спадщини на Львівщині у 2021–2025 роках.

«Такі документи важливі тим, що в них буде зафіксовано використання земель, їх правовий режим, межі охоронних зон, розміри земельних ділянок на місцевості. Повний пакет документів на пам’ятку дозволить здійснювати контроль за використанням і охороною земель; швидше запустити процеси реставрації, убезпечити від незаконних посягань на території об’єктів та суттєво пришвидшити подання заявок на різні державні та міжнародні конкурси», – зазначила Олена Василько.

– В межах програми виділено кошти Золочівській територіальній громаді на виготовлення Генерального плану села Сасів та інвентаризацію землі під Пам’яткою національного значення Костелом Успіння Пресвятої Діви Марії у селі Білий Камінь, – розповідає депутатка Золочівської міської ради Леся Горгота. – Не так давно у селі Білий Камінь відбулась Арт-толока «Не згасайте, ясні зори…», яка мала на меті не лише вшанування 210 річниці з Дня народження отця Маркіяна Шашкевича, а й привернення уваги до цієї сакральної пам’ятки. Зазначу, що на захід завітали депутати від політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» Парасковія Дворянин та Тетяна Письменна, котрі були вражені колишньою величчю і теперішнім станом костелу. Тож тішить, що захід відбувся не просто як мистецький зі співами і танцями, а й приніс практичну вигоду для села. Адже окрім впорядкованої території костелу, придбаних урн для села й іншого, вдалось привернути увагу обласних депутатів, в першу чергу присутніх на цьому святі, до Костелу Успіння Пресвятої Діви Марії і зроблено перший крок до збереження пам'ятки. Сподіваюсь, що у наступні роки обласні депутати включать Костел для фінансування в межах обласної програми охорони, збереження і популяризації історико-культурної спадщини на Львівщині у 2021–2025 рр.

– Виготовлення генерального плану села Сасів справді важлива і вартісна ділянка роботи, – говорить староста Михайло Гетьманчик, – а виділення на це коштів у межах Регіональної програми розвитку містобудівного кадастру та просторового планування значно полегшить виконання цього завдання.

Всього у напрямку розвитку земельних відносин у межах Регіональної програми розвитку містобудівного кадастру та просторового планування передбачено в поточному році надати субвенцію з обласного бюджету в сумі 4,0 млн. грн. для 30 територіальних громад області.





Ірина ДОМАРЕЦЬКА