Новини Золочівщини
Вітання для Євгенії Іванівни ПЕТРИК
Дорогу маму, люблячу бабусю та прабабусю Євгенію Іванівну ПЕТРИК щиро вітають з 90-річним ювілеєм вітають діти, внуки та правнуки.Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота!
Спасибі матусю, що життя дарували,
Спасибі матусю, що ви нас навчали.
Спасибі рідненька за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки мов крила, внучат пригортають.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки від Бога, від дітей – тепла,
На многії щасливії літа.
До привітань приєднується уся велика родина та друзі
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