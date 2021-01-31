Новини Золочівщини
12:44, 14 вересня 2021
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Вітання для Євгенії Іванівни ПЕТРИК

Вітання для Євгенії Іванівни ПЕТРИК
Gazeta
Фото: НУС
 

 

 


 
Дорогу маму, люблячу бабусю та прабабусю Євгенію Іванівну ПЕТРИК щиро вітають з 90-річним ювілеєм вітають діти, внуки та правнуки.
Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота!
Спасибі матусю, що життя дарували,
Спасибі матусю, що ви нас навчали.
Спасибі рідненька за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки мов крила, внучат пригортають.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки від Бога, від дітей – тепла,
На многії щасливії літа.
До привітань приєднується уся велика родина та друзі

Вітання для Євгенії Іванівни ПЕТРИК

Вітання для Євгенії Іванівни ПЕТРИК
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