Новини Золочівщини
16:29, 08 грудня 2020
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Щирі вітання з нагоди ювілею!

Щирі вітання з нагоди ювілею!
Gazeta
Фото: НУС
Коханого чоловіка, люблячого батька, найкращого дідуся, швагра, свата Олексія Миколайовича ТАРАКАНОВА щиро вітають з ювілеєм дружина Людмила, доньки Наталя і Тетяна зі сім‘ями, сім‘ї Козачук, Шафірович та Цьвек.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров'я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
Господь дарує довгих-довгих літ!
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