Щирі вітання з нагоди ювілею!

Коханого чоловіка, люблячого батька, найкращого дідуся, швагра, свата Олексія Миколайовича ТАРАКАНОВА щиро вітають з ювілеєм дружина Людмила, доньки Наталя і Тетяна зі сім‘ями, сім‘ї Козачук, Шафірович та Цьвек.

Нехай цвітуть під небом синьооким

Ще довго-довго дні й літа,

А тиха радість, чиста і висока,

Щоденно хай до хати заверта!

Бажаємо здоров'я, сонця у зеніті,

Любові, доброти і щастя повен дім,

Нехай у серці розкошує літо

І соняхом квітує золотим.

Хай постійний успіх, радість і достаток

Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,

Хай життєвий досвід творить з буднів свята,

Господь дарує довгих-довгих літ!