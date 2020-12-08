Вітання з ювілеєм Василю БУРДИКУ

Коханого чоловіка, найкращого татка Василя Бурдика вітають з сорокарічним ювілеєм любляча дружина Оксана, діти Христинка, Софійка та Остапчик.

Позитивчику щодня,

Щоб до щастя – навмання,

Щоб до мрій – всього лиш крок,

Щоб в бюджеті – без дірок,

Щоб удача там, де й ти,

Щоб коштовний скарб знайти,

В справах хай тобі фартить!

З ювілеєм! Хай щастить!

До привітань приєднуються батьки,

вся родина і друзі