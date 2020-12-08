Новини Золочівщини
Вітання з ювілеєм Василю БУРДИКУ
Коханого чоловіка, найкращого татка Василя Бурдика вітають з сорокарічним ювілеєм любляча дружина Оксана, діти Христинка, Софійка та Остапчик.
Позитивчику щодня,
Щоб до щастя – навмання,
Щоб до мрій – всього лиш крок,
Щоб в бюджеті – без дірок,
Щоб удача там, де й ти,
Щоб коштовний скарб знайти,
В справах хай тобі фартить!
З ювілеєм! Хай щастить!
До привітань приєднуються батьки,
вся родина і друзі
Позитивчику щодня,
Щоб до щастя – навмання,
Щоб до мрій – всього лиш крок,
Щоб в бюджеті – без дірок,
Щоб удача там, де й ти,
Щоб коштовний скарб знайти,
В справах хай тобі фартить!
З ювілеєм! Хай щастить!
До привітань приєднуються батьки,
вся родина і друзі
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