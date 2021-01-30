Новини Золочівщини
12:17, 31 січня 2021
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Вітання з ювілеєм для Ірини Романівни ЛЕЦЬ

Вітання з ювілеєм для Ірини Романівни ЛЕЦЬ
Gazeta
Фото: НУС
Адміністрація та колектив Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області» щиро вітають з ювілеєм соціального робітника Ірину Романівну ЛЕЦЬ.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров'я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
Господь дарує довгих-довгих літ!

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