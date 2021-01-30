Вітання з ювілеєм для Ірини Романівни ЛЕЦЬ

Адміністрація та колектив Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області» щиро вітають з ювілеєм соціального робітника Ірину Романівну ЛЕЦЬ.

Нехай цвітуть під небом синьооким

Ще довго-довго дні й літа,

А тиха радість, чиста і висока,

Щоденно хай до хати заверта!

Бажаємо здоров'я, сонця у зеніті,

Любові, доброти і щастя повен дім,

Нехай у серці розкошує літо

І соняхом квітує золотим.

Хай постійний успіх, радість і достаток

Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,

Хай життєвий досвід творить з буднів свята,

Господь дарує довгих-довгих літ!



