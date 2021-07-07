Відповідно до Указу Президента №71/2021 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році» з 1 жовтня 2021 року розпочинається осінній призов громадян України на строкову військову службу.



Підготовчі заходи до проведення осіннього призову будуть розпочаті з 1 вересня 2021 року.



Згідно до статті 15 «Про військовий обов’язок і військову службу» на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.



Згідно з українським законодавством, призовники, які отримали повістку з військкомату зобов’язані прибути до призовної дільниці в термін, вказаний у повістці. При цьому в Законі зазначено, що неотримання повістки з будь-яких причин не є підставою для ігнорування призову. Отже, як тільки в країні оголошено про початок нового призову в армію, військовозобов’язаним громадянам дається 10 днів на добровільну явку у військовий комісаріат.



Громадяни Золочівської міської територіальної громади призовного віку, які не мають права на звільнення або відстрочки від призову зобов’язані прибути в Золочівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (військкомат) за адресою: вул. Січових Стрільців, 22, м. Золочів.



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗОВУ!



Відстрочка від призову і звільнення від призову:



Ст.17 та 18 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» за сімейними обставинами, станом здоров’я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності:



призовники, у яких є дитина віком до трьох років;

чоловіки , які мають двох і більше дітей або вагітну дружину;

призовники у яких є непрацездатні батьки або одинока мати чи батько;

опікуни та піклувальники – за умови відсутності працездатних родичів;

священнослужителі, поліцейські, рядові і керівники служби цивільного захисту, деякі педагоги і лікарі (повинні працювати на повній ставці);

призовники , які визнані медкомісією тимчасово непридатними до військової служби;

при навчанні на військовій кафедрі (до закінчення і присвоєння звання офіцера запасу).



Звільнення від призову на строкову військову службу:



призовники, які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби в мирний час;

призовники, які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку;

призовники, які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;

батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або зборів військовозобов’язаних;

призовники, які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

призовники, які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання;

призовники, яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.



ЯКИЙ ПРИЗОВНИЙ ВІК?



Спочатку повістку отримають ті, кому вже виповнилося 20-27 років, окрім тих, хто має повне або часткове звільнення від служби. У 2021 році на службу призиватимуть хлопців з 18 річного віку, але від них потрібно отримати письмову згоду.



СКІЛЬКИ ЧАСУ СЛУЖИТИМУТЬ В АРМІЇ?



Термін перебування на строковій службі збільшився. Для тих, у кого немає вищої освіти, — до півтора року (раніше було 12 місяців). А тi, хто має диплом про повну вищу освіту – диплом магістра або спеціаліста, служитимуть рік i два місяці.



ХТО МАЄ ПРАВО НА ВІДСТРОЧКУ ВІД СЛУЖБИ?



Є декілька видів відстрочки: за сімейними обставинами, за станом здоров’я, для здобуття освіти, пов’язана із продовження професійної діяльності.



Відстрочки за сімейними обставинами надаються:



Тим, хто має непрацездатну матір або батька, або іншого родича за яким він здійснює догляд.

Має дитину віком до трьох років.

Самостійно виховує дитину (без матері).

Має двох і більше дітей.

Має дитину з інвалідністю.

Має вагітну дружину або дружину, яка є людиною з інвалідністю.

Якщо брат служить в цей же час в армії.



Відстрочка за станом здоров’я надається:



Тим, хто має тимчасові проблеми зі здоров’ям (відстрочка надається на строк до 1 року).



Часто на практиці результати медичної комісії свідчать, що чимало потенційних солдатів зовсім не придатні для служби в Збройних Силах України за станом здоров’я. Тобто медична комісія у військкоматі приносить користь, адже дозволяє оцінити стан здоров’я призовників та виявити небезпечні хвороби.



Відстрочка для здобуття освіти надається на весь період навчання тим, хто навчається:



У школах та ПТУ, але у разі досягнення 21-річного віку відстрочка втрачає силу.

У вищих навчальних закладах з денною формою навчання. Ті, хто здобувають освіту на заочній формі – таке право втрачають.

У середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання.

В інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.



Відстрочка, пов’язана із продовженням професійної діяльності:



Вчителям (на весь період роботи за фахом).

Медикам (на весь період роботи за фахом).

Священикам (на весь період роботи за фахом).

Поліцейським (на весь період роботи за фахом).

Рядовим і керівникам служби цивільного захисту.



Відстрочка надається також особі, якій повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом – до прийняття відповідного рішення.



Для деяких призовників строкова служба може стати початком кар’єри, Служба в армії – гарна альтернатива. Призовник отримуватиме зарплатню, пільги, за бажанням зможе продовжити службу, вступити до військової академії тощо.