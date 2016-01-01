СЛУЖБА У ВІЙСЬКОВОМУ РЕЗЕРВІ

nus.in.ua, 6 вересня 2017, 11:16

Усіх патріотично налаштованих громадян, котрі готові боронити державу та її територіальну цілісність, запрошуємо на службу у військовому резерві до стрілецького (резервного) батальйону Навчального центру Національної гвардії України.

Вимоги до кандидатів:

- вік від 18 до 57 років;

- придатні за станом здоров’я.

На службу у військовому резерві приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір, перевірку рівня фізичної підготовки та визнані придатними до служби у військовому резерві за станом здоров’я.

Тривалість зборів з резервістами проводиться двічі на рік терміном по два тижні. Під час проведення зборів зберігається основне місце праці, виплачується середній розмір зарплати за місцем роботи та грошове забезпечення, заохочення, розмір яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Громадяни, які не проходили військову службу, звільняються від призову на строкову військову службу, якщо вони виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів.

Під час проходження служби у військовому резерві резервісти забезпечуються військовою формою одягу згідно з установленими нормами.

Харчування резервістів у військових частинах під час виконання обов’язків служби у військовому резерві здійснюється у порядку та за нормами, встановленими Кабінетом Міністрів України.

За більш повною інформацією звертатись:

80700 Львівська область, м. Золочів

вул. Січових Стрільців 2

контактні телефони: комутатор

(03265) 4-20-50 (внутрішній 38-83);

(097) 967-20-68; (096) 674-43-87;

(096) 088-87-76.