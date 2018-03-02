Золочівський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує добровольців для проходження служби за контрактом

СОЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ ДЛЯ КОНТРАКТНИКА В РЕЗЕРВІ ТрО:

1. Може бути призваний на навчальні збори, за мобілізацією лише до Золочівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на свою посаду.

2. Громадяни, які проходять службу у військовому резерві, не підлягають призову на строкову військову службу (при умові підписання двох контрактів на 3 роки).

3. Студенти, які закінчили військову кафедру повинні відслужити 1,5 року в ЗСУ або підписати контракт в резерві в батальйоні територіальної оборони.

4. Надається право отримати вищу посаду, чергові військові звання.

5. Під час навчальних зборів: компенсація заробітної плати працюючим, одна мінімальна заробітна плата на місяць тим, які не працюють та доставка до місця зборів та в зворотньому напрямку.

6. Гарантується збереження робочого місця, державне страхування та безкоштовне медичне забезпечення.

7. Пільгове отримання вищої освіти, врахування служби в резерві при обчисленні пенсії.

8. Один раз на 3 місяця (1 день) є можливість здобути практичний досвід у стрільбі з АК-74, ПМ та отримати практичні навички від спеціалістів та інструкторів з медичної, тактичної підготовки.

9. Перший контракт укладається:

із резервістами, прийнятими на посади рядового складу – строком на 3 роки; із резервістами, прийнятими на посади сержантського і старшинського складу – строком на 5 років; із резервістами, прийнятими на посади офіцерського складу – строком на 5 років.

10. Контракт припиняється (розривається), а резервіст звільняється зі служби у військовому резерві:

– у зв’язку із закінченням строку контракту;

– за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби у військовому резерві;

– за віком – у разі досягнення граничного віку перебування у військовому резерві;

– у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – у разі неможливості дальшого перебування на службі у військовому резерві;

– через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких встановлено Кабінетом Міністрів України для військовослужбовців;

– через службову невідповідність;

– у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи права займати певні посади;

– у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

– у зв’язку з систематичним невиконанням умов контракту командуванням (за бажанням резервіста);

– у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом в ЗСУ;

– у зв’язку з бронюванням військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час або в разі виникнення встановлених законом обставин, унаслідок яких військовозобов’язані не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

– у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

– у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;

– у разі неможливості встановлення місця перебування резервіста протягом двох місяців, якщо це не пов’язано з виконанням ним обов’язків служби у військовому резерві;

– у разі припинення громадянства України;

– у зв’язку із виїздом на строк більше трьох місяців за межі України;

– у разі призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

– за угодою сторін.

За довідковою інформацією звертатись:

Золочівський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

Адреса: вул. Січових Стрільців, 22, м. Золочів, Золочівський район, Львівська область

Тел.: (03265)4-24-72, 098-336-71-83 Марець Уляна Михайлівна



ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ В РЕЗЕРВІ



Крок 1. Прийміть рішення про проходження служби у військовому резерві

Проходження служби у військовому резерві полягає у виконанні резервістами обов'язків відповідно до завдань, покладених на військові частини, в яких вони проходять службу у військовому резерві. Резервісти проходять щорічну підготовку у складі військової частини на штатній посаді. У разі оголошення мобілізації призиваються виключно до тієї військової частини, з командиром якої укладено контракт.

Громадяни, які не проходили військову службу, також можуть проходити службу у військовому резерві. Резервістами вони стають одразу після укладання контракту на проходження служби у військовому резерві.

Крок 2. Зберіть необхідні документи, а у разі сумніву - зателефонуйте до військової частини, яку ви обрали, або територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК та СП) (колишнього військового комісаріату) за місцем реєстрації

Подайте заяву до командира військової частини або військового комісара ТЦК та СП (для військовозобов'язаних - до того, в якому знаходишся на військовому обліку; для невійськовозобов'язаних, зокрема жінок, - до найближчого ТЦК та СП.

У заяві вкажіть: прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, місце народження, місце реєстрації та фактичного проживання; посаду, на якій Ви бажаєте проходити службу у військовому) резерві; освіту та професію; військово-облікову спеціальність (при наявності).

Для чоловіків та жінок, які не мають досвіду військової служби, пропонується спочатку укласти контракт до складу територіальної оборони та пройти загальновійськову підготовку. В подальшому, цим громадянам може бути надана можливість укласти контракти про проходження служби у військовому резерві із командуванням бойової бригади.

До заяви про бажання проходити службу у військовому резерві додається:

- кольорові фотокартки розміром 9х12 см та 3 х 4см;

- копію паспорта громадянина України;

- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- військовий квиток (при наявності);

- автобіографію, написану власноруч;

- оригінали документів про освіту;

Командир військової частини після вивчення Ваших документів повідомить Вам про прийняте рішення щодо укладання з Вами контракту.

На час дії особливого періоду порядок укладання контрактів про проходження служби у військовому резерві дещо спрощено.

Крок 3. Пройдіть медичний огляд та надайте висновок військово-лікарської комісії до пакета документів

Отримайте у ТЦК та СП картку обстеження та медичного огляду за встановленою формою, при цьому Ваша фотокартка на бланку медичного огляду має бути засвідчена гербовою печаткою ТЦК та СП.

Військовий комісар організовує проведення медичного огляду військово-лікарською комісією (далі - ВЛК), гарнізонною або госпітальною ВЛК за місцем реєстрації.

Крок 4. Пройдіть перевірку рівня фізичної підготовленості

Перевірка фізичної підготовки проводиться при військовій частині з урахуванням вимог спеціальності, яку Ви обрали. Вам мають повідомити показані результати.

Крок 5. Пройдіть професійно-психологічне тестування

Професійно-психологічне тестування проводиться офіцерами відділів (відділень) морально-психологічного забезпечення (психологами) військових частин, ТЦК та СП, за існуючими методиками у порядку, визначеному Міністерством оборони України. Підсумок тестування не розголошується третім особам.

Крок 6. Надайте необхідні документи для формування вашої особової справи

Для складання особової справи резервіста потрібні такі документи:

- Ваша заява про бажання добровільно вступити на службу у військовому резерві;

- копії 1, 2, 10 сторінок паспорта громадянина України та сторінки з відміткою про реєстрацію;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- автобіографія, написана власноруч та у друкованому вигляді;

- копії документів про народження, освіту, сімейний стан та народження дітей;

- характеристика з місця роботи, навчання (для працюючих або тих, хто навчається);

- довідка про трудову діяльність (копія трудової книжки);

- картка професійного відбору та результати тестування кандидата;

- відомість результатів перевірки з фізичної підготовки;

- висновок військово-лікарської комісії щодо придатності за станом здоров'я до проходження служби у військовому резерві за обраною спеціальністю;

- довідка про групу крові та резус-фактор.

Крок 7. Підпишіть контракт

За результатами вивчення кандидатів, які виявили бажання проходити службу у військовому резерві, командиром військової частини (військовим комісаром) приймається рішення про укладання контракту.

Зверніть увагу, що вивчення кандидатів у резервісти здійснюється командирами військових частин (військовими комісарами) за документами Вашої особової справи .

За потреби командир військової частини може запросити Вас на особисту співбесіду.

Вивчення кандидата здійснюється наступним чином:

- вивчення особистих якостей, встановлення рівня освіти та професійної придатності;

- організація медичного огляду;

- перевірка рівня фізичної підготовки;

- проведення заходів професійно-психологічного тестування та відбору.





