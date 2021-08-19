Програма заходів на День Прапора 22-23 серпня

Дрес-код – святкова вишиванка

22 серпня Локація міський парк «Здоров`я»

10.00 год. Велозмагання-двоборство

Локація Спортивний майданчик ЗЗСО № 1

10.00 год. – Змагання з шахів і шашок (категорія учасників до 18 років)

23 серпня – локація (перед Золочівською райдержадміністрацією)

10.00 год. Урочисте підняття Державного Прапора України

Привітання від міського голови Ігоря Гриньківа та керівництва району

Виставка малюнків АРТ гуртка «Палітра» Золочівського ЦДЮТ

Пісня про прапор та хореографічна композиція з розгортанням Державного Прапора України за участю Народного танцювального колективу «Первоцвіт» кер. Ю. Сидорович

Локація (Біля пам`ятного знака «Борцям за волю України»)

Покладання квітів до пам’ятного знака «Борцям за волю України»

Молитва за мир та пам'ять про полеглих героїв за участю духовенства міста

Початок літературного флешмобу «З Україною в серці» з ведучими Т. Віткою та К. Тихоновою

Книжкова акція «Стань під прапор жовто-синій» від КЗ Публічна бібліотека (у програмі популяризація тематичної літератури до Дня Прапора)

Беруть участь солісти Артем Плотиця, Тетяна Козловська та Микола Решітник

Локація Спортивний майданчик ЗЗСО № 1

12.00 год. – Баскетбол 3х3

Локація міський парк «Здоров`я» біля літньої сцени № 1

12.00 год. – ЗЦФЗН «Спорт для всіх» – спортивно-масовий захід.

