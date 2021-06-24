Програма заходів 30-річчя НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ у Золочеві

Дрес-код – святкова вишиванка07.30 год. – Подячна служба з нагоди 30-річчя Незалежності України у храмах міста та громадиЛокація міський парк «Здоров`я»10.00 год. – Змагання по кросу12.00 год. – Фінальні ігри з волейболу – локація подвір`я ЗЗСО № 310.00 год. Змагання із шахів і шашок серед дорослих16.30 год. – Клуб мотолюбителів із українською символікоюпо маршруту центральних доріг міста – локація міський стадіон (біля радіозаводу)14.00 год. – Показовий виступ станції юних техніків ракетно-модельного гуртка14.30 год. до 15.00 год. – Показовий виступ кінологів навчального центру ім.Василя Вишиваного Національної Гвардії України – локація Стадіон «Сокіл»15.00 год. – Футбол за участю ветеранів Золочівського та Рогатинського футболу Локація Площа Незалежності10.00 год. – 12.30 год. – Армреслінг14.00 год. ЕКУ презентаційна програмаВпродовж дня пряма трансляція із площі Незалежності радіостанцією «Золочів – FM»15.00 год. – «Караоке» з ведучою Іриною Іванчишин (вул. М. Шашкевича, 22)16.00 год. – Майстер-класи від Золочівського ЦДЮТ (вул. М. Шашкевича, 22)16.00 год. – Книжкова презентація «З Україною в серці» від КЗ Публічна бібліотекаПрезентація буклету «30-років НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ»Популяризація літератури на тему: «Незалежна і єдина будь навіки, Україно»17.00 год. – Хореографічна композиція у виконанні Народного танцювального колективу «Первоцвіт» Палацу культури ім.Ігоря Білозора (кер. Юрій Сидорович)17.15 год. – Концертна програма військового оркестру Навчального центру Національної Гвардії України ім. Василя Вишиваного (кер. Максим Городюк)18.00 год. – Урочисте привітання з ювілейним Днем Незалежності від міського голови Ігоря Гриньківа та керівництва району18.50 год. – Дефіле «Дівоча коса – українська краса» з ведучою Мар'яною Стояновською19.00 год. – Концертна програма за участю провідних аматорських колективів та окремих виконавців КЗ Золочівський Палац культури ім. Ігоря Білозора20.30 год. – Концерт за участю запрошених артистів Співачка Sowa, співачка Zozulya, співачка AnnaBelle, Гурт Wszystko23.30 год. – Молодіжна дискотека від Золочів FM (Ведучий Андрій Чиж)