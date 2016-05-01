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Програма заходів з нагоди святкування Дня міста Золочева

nus.in.ua, 23 тра 2018, 11:09
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Програма заходів з нагоди святкування Дня міста Золочева


Програма заходів з нагоди святкування Дня міста Золочева
27 травня 2018 р.

08.00–14.00 год. – Святкові Богослужіння у храмах міста.
09.30 год. – Легкоатлетичний крос на приз газети «Наша українська справа» (у міському парку відпочинку «Здоров’я»).
10.00 год. – Тримбол (міський парк відпочинку «Здоров’я»).
10.30 год. – Пляжний волейбол (міський парк відпочинку «Здоров’я»).
11.00 год. – Велопробіг JollyRide по місту (клуб «Аматор», старт біля міської ради).
11.00 год. – Дитячий шахово-шашковий турнір (міський парк відпочинку «Здоров’я», а у разі несприятливих погодних умов – у приміщенні ОЗЗСО І-ІІІ ст. №3).
12.00 год. – Велосипедні конкурси (міський парк відпочинку «Здоров’я»).
12.00 год. – Виставка зброї (діятиме з 12 год. до 15 год. на території стадіону на вул. Шухевича Р.).
14.00 год. – Конкурс малюнка на асфальті «Моє рідне місто» (на подвір’ї ОЗЗСО І-ІІІ ст. №1).
15.00 год. – Велопробіг для малюків 5–8 років (сквер «Зелений яр», після велопробігу учасників очікує театральне дійство).
15.00 год. – Запуск ракет чемпіонами України з ракетно-модельного спорту (стадіон на вул. Шухевича Р.).
16.00 год. – Шахово-шашковий турнір для дорослих (міський парк відпочинку «Здоров’я», а у разі несприятливих погодних умов – у приміщенні ОЗЗСО І-ІІІ ст. №3).
16.00 – Караоке (вул. Валова).
16.00 – Дитячий флешмоб у вишиванках – банси (площа Незалежності).
16.30 год. – Культурно-мистецька програма за участю місцевих талантів «З днем народження, рідне місто».
18.30 год. – Виступ військового оркестру НЦ НГУ.
19.00 год. – Вітальне слово міського голови м. Золочева Ігоря Гриньківа та гостей міста, покладання квітів до пам'ятних місць.
19.30 год. – Виступ чоловічого вокального ансамблю Хмельницької обласної філармонії.
20.00 год. – Виступ гурту «Made in Ukraine».
21.15 год. – Виступ гурту «GONTA».
22.15 год. – Виступ гурту «Selfy».
23.30 год.  – Святкова дискотека від Zolochiv.fm, спеціальний гість JULIK.
Також під час святкування Дня міста Золочева Ви зможете переглянути виставку-продаж воскових свічок, картин, старовинних фотографій, гончарних виробів, кованих виробів, виставку вишитих та мальованих ікон, виробів зі скла, скуштувати смачного меду та продукти бджільництва, козацького кулешу, відвідати атракціони.

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