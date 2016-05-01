Програма заходів з нагоди святкування Дня міста Золочева
nus.in.ua, 23 тра 2018, 11:09
0
2543Роздрукувати
Програма заходів з нагоди святкування Дня міста Золочева
27 травня 2018 р.
27 травня 2018 р.
08.00–14.00 год. – Святкові Богослужіння у храмах міста.
09.30 год. – Легкоатлетичний крос на приз газети «Наша українська справа» (у міському парку відпочинку «Здоров’я»).
10.00 год. – Тримбол (міський парк відпочинку «Здоров’я»).
10.30 год. – Пляжний волейбол (міський парк відпочинку «Здоров’я»).
11.00 год. – Велопробіг JollyRide по місту (клуб «Аматор», старт біля міської ради).
11.00 год. – Дитячий шахово-шашковий турнір (міський парк відпочинку «Здоров’я», а у разі несприятливих погодних умов – у приміщенні ОЗЗСО І-ІІІ ст. №3).
12.00 год. – Велосипедні конкурси (міський парк відпочинку «Здоров’я»).
12.00 год. – Виставка зброї (діятиме з 12 год. до 15 год. на території стадіону на вул. Шухевича Р.).
14.00 год. – Конкурс малюнка на асфальті «Моє рідне місто» (на подвір’ї ОЗЗСО І-ІІІ ст. №1).
15.00 год. – Велопробіг для малюків 5–8 років (сквер «Зелений яр», після велопробігу учасників очікує театральне дійство).
15.00 год. – Запуск ракет чемпіонами України з ракетно-модельного спорту (стадіон на вул. Шухевича Р.).
16.00 год. – Шахово-шашковий турнір для дорослих (міський парк відпочинку «Здоров’я», а у разі несприятливих погодних умов – у приміщенні ОЗЗСО І-ІІІ ст. №3).
16.00 – Караоке (вул. Валова).
16.00 – Дитячий флешмоб у вишиванках – банси (площа Незалежності).
16.30 год. – Культурно-мистецька програма за участю місцевих талантів «З днем народження, рідне місто».
18.30 год. – Виступ військового оркестру НЦ НГУ.
19.00 год. – Вітальне слово міського голови м. Золочева Ігоря Гриньківа та гостей міста, покладання квітів до пам'ятних місць.
19.30 год. – Виступ чоловічого вокального ансамблю Хмельницької обласної філармонії.
20.00 год. – Виступ гурту «Made in Ukraine».
21.15 год. – Виступ гурту «GONTA».
22.15 год. – Виступ гурту «Selfy».
23.30 год. – Святкова дискотека від Zolochiv.fm, спеціальний гість JULIK.
Також під час святкування Дня міста Золочева Ви зможете переглянути виставку-продаж воскових свічок, картин, старовинних фотографій, гончарних виробів, кованих виробів, виставку вишитих та мальованих ікон, виробів зі скла, скуштувати смачного меду та продукти бджільництва, козацького кулешу, відвідати атракціони.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Читайте також
0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.
Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.