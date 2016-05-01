nus.in.ua, 23 тра 2018, 11:09

Програма заходів з нагоди святкування Дня міста Золочева

27 травня 2018 р.



08.00–14.00 год. – Святкові Богослужіння у храмах міста.09.30 год. – Легкоатлетичний крос на приз газети «Наша українська справа» (у міському парку відпочинку «Здоров’я»).10.00 год. – Тримбол (міський парк відпочинку «Здоров’я»).10.30 год. – Пляжний волейбол (міський парк відпочинку «Здоров’я»).11.00 год. – Велопробіг JollyRide по місту (клуб «Аматор», старт біля міської ради).11.00 год. – Дитячий шахово-шашковий турнір (міський парк відпочинку «Здоров’я», а у разі несприятливих погодних умов – у приміщенні ОЗЗСО І-ІІІ ст. №3).12.00 год. – Велосипедні конкурси (міський парк відпочинку «Здоров’я»).12.00 год. – Виставка зброї (діятиме з 12 год. до 15 год. на території стадіону на вул. Шухевича Р.).14.00 год. – Конкурс малюнка на асфальті «Моє рідне місто» (на подвір’ї ОЗЗСО І-ІІІ ст. №1).15.00 год. – Велопробіг для малюків 5–8 років (сквер «Зелений яр», після велопробігу учасників очікує театральне дійство).15.00 год. – Запуск ракет чемпіонами України з ракетно-модельного спорту (стадіон на вул. Шухевича Р.).16.00 год. – Шахово-шашковий турнір для дорослих (міський парк відпочинку «Здоров’я», а у разі несприятливих погодних умов – у приміщенні ОЗЗСО І-ІІІ ст. №3).16.00 – Караоке (вул. Валова).16.00 – Дитячий флешмоб у вишиванках – банси (площа Незалежності).16.30 год. – Культурно-мистецька програма за участю місцевих талантів «З днем народження, рідне місто».18.30 год. – Виступ військового оркестру НЦ НГУ.19.00 год. – Вітальне слово міського голови м. Золочева Ігоря Гриньківа та гостей міста, покладання квітів до пам'ятних місць.19.30 год. – Виступ чоловічого вокального ансамблю Хмельницької обласної філармонії.20.00 год. – Виступ гурту «Made in Ukraine».21.15 год. – Виступ гурту «GONTA».22.15 год. – Виступ гурту «Selfy».23.30 год. – Святкова дискотека від Zolochiv.fm, спеціальний гість JULIK.Також під час святкування Дня міста Золочева Ви зможете переглянути виставку-продаж воскових свічок, картин, старовинних фотографій, гончарних виробів, кованих виробів, виставку вишитих та мальованих ікон, виробів зі скла, скуштувати смачного меду та продукти бджільництва, козацького кулешу, відвідати атракціони.