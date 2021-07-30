ФЕСТИВАЛЬ СІМ'Ї У ЯСЕНІВЦЯХ

Цікава концертна програма не залишила нікого байдужим. Серед гостей фестивалю – соліст Денис Грищук із Волині, Артем Плотиця із Золочева, читці Марія Гелемейза та Яна Согомонян, фольклорний ансамбль «Вишенька» (кер. Оксана Панькевич) із села Залісся, читець Тарас Ткачишин, дитячий дует у склад Христини Гусак та Івана Парфенюка, вокальний ансамбль «Маріам» із села Бонишин.Свої таланти демонстрували і представники Народного дому села Ясенівці: читець Настя Мудрак, солісти Уляна Буряк, Наталя Гошко, соло на бандурі виконувала Марія Зелена, народний аматорський вокальний ансамбль «Любисток» (кер. Леся Бойко), танцювальний колектив «Дивограй» (кер. Марія Марчук), вокальний ансамбль «Струни серця» (кер. Надія Сагата), народні троїсті музики «Ясени», (кер. Микола Кіт), монтаж читців «Веселкове дитинство моє»… Тут слід відзначити титанічну працю керівника Народного дому Надії Сагатої. А допомагала їй бібліотекар Катерина Соя.Родзинкою свята стало дефіле юнаків у вишиванках з колекції жителя села Ясенівці Михайла Рака.Серед запрошених гостей – народний депутат Андрій Кіт, міський голова Ігор Гриньків, начальник навчального центру Національної гвардії України Михайло Кулик, депутати Золочівської міської ради, старости Золочівської громади…– Для мене цей день сьогодні є дуже особливим, адже саме в цей день багато років тому я став членом ясеновецької родини. Саме в цей день я здобув своє місце і свій дім у селі Ясенівці. З того часу пройшло 13 років і я можу з певністю сказати, що я щаслива людина. Я щасливий, що живу тут, маю свою родину, маю свою сім’ю і маю честь жити із вами. Це те, з чого починається життя кожного і те, з чого починається Україна. Не можна мати сильної держави, коли немає сильної родини. Родина це те, звідки ми черпаємо нашу енергію і те, куди ми завжди вертаємось. То ж у цей теплий серпневий день бажаю, щоб ви і ваші родини були щасливими.– Друга половина літа є багатою на гарні заходи. Цього року ми дуже гарно провели день села. У Білому Камені ми нещодавно провели фестиваль «Не згасайте, ясні зори…», що був приурочений до 210 річниці з дня народження нашого Генія отця Маркіяна Шашкевича. Минулої неділі відбулась Всеукраїнська проща на Білу гору у с. Підлисся.А сьогодні тут, у Ясенівцях маємо такий гарний християнський захід – Фестиваль сім’ї. Я повернусь до далекого 1946 року. Тоді у Золочеві по-злодійськи вкрали перед костелом Успіння Пресвятої діви Марії дві скульптури – Марію з Ісусом і Преподобного Йосифа. Пройшов час і в 2015 році завдяки підтримці Яна Бестри, Федора Шопського, вашого земляка, нині покійного Андрія Починка ми повернули Пресвяту родину у Золочів і це було дуже символічно. Сьогодні – гарний християнський захід, бо міцна християнська родина, міцна сім’я є основою церкви, основою держави… Цей фестиваль можна було б назвати фестивалем щастя, бо без родини немає щастя. Цей фестиваль можна було б назвати фестивалем любови, бо не може бути щасливою людина, де немає в сім’ї любови. Дякую Львівській обласній державній адміністрації за оголошений конкурс і підтримку цього проєкту. Дуже дякую Наталії Рептак, котра доклала дуже багато зусиль до того, щоб це свято відбулось – від написання проєкту до його втілення. Дякую старості Ярославу Сенчуку і його команді однодумців, котрі зробили все для того, щоб цей фестиваль відбувся.– Сьогодні для мене велика честь бути тут, із вами, на цьому святі сім’ї. Стоячи тут, замислилась, а чи думав мій покійний дідусь про те, що настане час, коли потрібно буде говорити про збереження сімейних цінностей. Мабуть не думав. Але я знаю, що він по-доброму заздрив своєму братові, в котрого було тринадцять дітей, бо в самого була лише одна донька. Мій батько зростав у сім’ї, де було семеро дітей. Я зростала в сім’ї, де було четверо дітей… В Україні здавна були міцні багатодітні родини – це було нашою традицією. Вітаючи вас сьогодні із святом сім’ї, бажаю вам, щоб ваші сім’ї були міцними, бо лише в сім’ї можна знайти міцне плече і підтримку брата, лише в сім’ї можна прибігти за порадою до сестри... Тому зичу, хай обніме братик сестричку, батька синок, хай протягне внучка долоньку бабусі, а дідусь благословляє внуків… Усмішок вам у серці. Хай будуть гарними повними, міцними українські сім’ї, здоров’я вам і Божої опіки!Ясеновецька громада славиться своїми людьми, традиціями їх роду. Під час Фестивалю сім’ї також було відзначено найповажніших, найшанованіших у громаді. Серед них – учасник бойових дій Порфирій Соя (93 роки). Аплодисменти у номінації «Мої літа, моя праця, мої вишиванки – мій безцінний скарб» отримав Михайло Рак, у номінації «Найстарша людина в громаді» – Емілія Дубас, Євгенія Червона, Марія Смолінська, «вишиванки моєї сім’ї» – Оксана Панькевич, «Разом ми – сила» – багатодітні родини Павлів, Кисіль (с. Ясенівці), Ковалик (с. Залісся), Сагатих (с. Бонишин), у номінації «Три синочки і квіточки дочки» відзначено Тетяну Войтович, «Тато-богатир» – Віктор Бурбан, «Моє багатство – мої онуки» – Ярослава Олійник, Анна Шумляковська, Ірина Сенюк, Ольга Павлишин, «Золоте серце» – Ольга Вальчишин, Наталя Баландюк, Ольга Болюбаш. Також не оминули увагою і родинні династії. Серед них – династія священників з родини Проць, де дідусь, батько, сини і онук обрали шлях священства; династія лікарів Левандівських; династія вчителів – родина Олексій-Завалій, Залужець-Лещишин, ну і, звичайно творча династія – родина Котів.Військовий оркестр Навчального центру Національної гвардії України додавав святу урочистості. Драйву святу додав танцювальний колектив «Первоцвіт» (кер. Юрій Сидорович).Оплесками зустрічали учасники свята співачку AnnaBelle. Не залишили байдужими глядачів і виконавці Олег Оливко, Ірина Шегеда, Лілія Лаврів, Соломія Лень, Артур Галас.Вечірню програму представляли Аркадій Войтюк та Діджей Френзі.Ну і звісно, на завершення свята – яскравий феєрверкСтароста села та організатори фестивалю вдячні Золочівській міській раді, особливо міському голові Ігору Гриньківу за підтримку та всім працівникам апарату міської ради; Благодійному фонду ЯСЕНИ; Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА, Львівській освітній фундаціії, Народному депутату Андрєві Коту, керівнику Навчального центру Національної гвардії України полковнику Михайлу Кулику, усім, хто допомагав, завдяки чиїм зусиллям всім було комфортно і охайно. Надії Сагатій, за чудову організацію концертної програми.Не обійшлось свято і без спонсорів: ТзОВ ім. М. Шашкевича, ТОВ Золочівагробуд, Hemingway Pidhirtsi, ПП Вороняцькі лани, Сувенірна крамниця «Вернісаж», Горнятко Золочів, Авторинок Zolochiv.MotorHub, магазин автозапчастин VipTirCar, Віктор Бурбан, Віра Починок, ТОВ АТП 8887, та усіх, хто фінансово долучився.