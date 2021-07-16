ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, ГОЛІВ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ, ПРИВАТНИХ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ

Впродовж пожежонебезпечного періоду різко зростає ймовірність пожеж. Основними причинами виникнення пожеж є сукупність погодних і людських факторів, недотримання правил пожежної безпеки та пожежного захисту сільгоспугідь, лісосмуг, ліній електропередачі, газопроводів, доріг в літній пожежонебезпечний період.

З метою недопущення виникнення пожеж у період жнив, Золочівська міська рада нагадує про необхідність дотримання вимог з питань пожежної безпеки при збиранні врожаю.

У період жнив забороняється спалювання стерні, післяжнивних залишків та розведення багать на полях.

Не дозволяється заправляння збиральну техніку пальним у хлібних масивах та у нічний час в польових умовах. Суворо забороняється палити та користуватись відкритим вогнем поряд із хлібними масивами. Водії повинні пам’ятати, що не можна викидати недопалки в бік полів, це може призвести до пожежі із значними втратами.





ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ГРОМАДИ, ПАМ’ЯТАЙТЕ!



Випалювання стерні, сухої трави, поживних залишків соломи на полях може призвести до пожеж на сусідніх полях, на територіях приватних домоволодінь, лісопосадках, відключень повітряних ліній електропередачі надвисокої напруги. Це завдає державі великі матеріальні та економічні збитки. Дим, який виникає внаслідок горіння та тління, потрапляє до населених пунктів, що викликає масове незадоволення громадян, алергічні захворювання, завдається шкода навколишньому середовищу.

Нагадуємо Вам, що палити, розводити багаття, застосовувати відкрите полум’я на хлібних масивах та поблизу них, а також біля скирт соломи та сіна заборонено. Туристичні намети не можна ставити ближче – 100 метрів від поля. Під час жнив не ходіть по перекритим тимчасовим дорогам та стежкам. Дорослі повинні подбати, щоб діти не бавилися з вогнем поблизу хлібних масивів.

Сурове дотримання правил пожежної безпеки під час збирання врожаю – обов’язок кожного громадянина.





ДІЇ ПРИ ВИНИКНЕННІ ПОЖЕЖІ



При виникненні пожежі треба негайно повідомити до пожежно-рятувального підрозділу за телефоном «101». До приїзду рятувальників гасити вогонь наявними силами та первинними засобами пожежогасіння. Для обмеження розповсюдження вогню, зону горіння необхідно обов’язково оборати.

Приступити до гасіння пожежі шляхом збиття полум'я або засипанням полум'я землею. Після гасіння пожежі організувати спостереження спеціально виділеною групою людей до повної ліквідації усіх осередків горіння.

При виникненні пожежі на комбайні необхідно відключити молотарку, при нагоді вивести машину з масиву, заглушити двигун, відключити акумуляторні батареї і почати гасіння. Для цього в першу чергу треба використати вогнегасники, закидати вогонь землею.

Під час гасіння пожежі на зернотоку, складах із зерном треба: враховувати, що вода і дим псують зерно. Тому не слід поливати водою зерно в тих місцях складу, яким вогонь безпосередньо не загрожує. Необхідні терміново вимкнути електрострум, зупинити роботу зерноочисних машин, вимкнути розвантажувальне обладнання, потім приступити до гасіння вогню. Зерно, яке зберігається в мішках, виносять із приміщення. Насамперед треба збити полум'я, а потім остаточно погасити вогонь розсіяним струменем води.





ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ



Нагадуємо, що статтею 245 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків вогнем чи іншим загально-небезпечним способом караються штрафом – від 5400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (91800 грн.) до 9000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (15300 грн.) або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Такі ж дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

