Штрафи за спалювання сухої трави зросли у 18 разів

Сьогодні, 17.04.2020 набуває чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)» № 556-ІХ.

Його метою є захистити здоров’я громадян і право на безпечне повітря і навколишнє середовище, а також зменшити кількість пожеж.

Тепер - деталі:

За порушення вимог пожежної безпеки в лісах - штрафи для громадян від 1 530 до 4 590 грн., а для посадових осіб - від 4590 до 15 300 грн. Штраф можна отримати, якщо розвести багаття (крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених місцях), кидати у лісі непогашені сірники, недопалки, витрушувати з люльок гарячий попіл у непризначених для цього місцях упродовж пожежонебезпечного періоду.

А за пошкодження або знищення лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, що призвело до виникнення лісової пожежі передбачені штрафи для громадян від 4 590 до 15 300 грн., для посадових осіб - від 10 710 до 18 360 грн.

За самовільне випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із природною рослинністю або її залишків та опалого листя на земельних ділянках, у смугах біля автомобільних доріг і залізниць та у парках передбачені штрафи для громадян від 3 060 до 6 120 грн., для посадових осіб - від 15 300 до 21 420 грн. Тобто, штрафуватиметься навіть підпал опалого листя у власному садку.

А якщо підпал відбудеться у межах природно-заповідного фонду - то штрафи для громадян зростають від 6120 до 12 240 грн, а для посадових осіб - від 21 420 до 30 600 грн.

За забруднення атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров'я людей або для довкілля речовинами, відходами через порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей або для довкілля, передбачені штрафи від 30 600 до 61 200 грн. або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Це стосуватиметься не тільки промислових об’єктів, адже внаслідок масштабної пожежі в атмосферу виділяються велика кількість хімічних сполук, які здатні викликати у людини різні захворювання.

За знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, а також сухих дикорослих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом, передбачено штрафи від 91 800 до 153 000 грн. або обмеження чи позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Збільшення штрафів є першим кроком захисту здоров’я людей та екосистеми. Наступним кроком буде втілення практики стягнення штрафів у реальність. Якщо швидко та оперативно притягувати паліїв до відповідальності, то це стане суттєвим стримуючим фактором для потенційних правопорушників.



Юрій Добош, начальник Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів)

