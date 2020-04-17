УВАГА! ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИЙ ПЕРІОД!

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!

Звертаємо Вашу увагу на те, що у зв’язку з високими показниками температури повітря триває пожежонебезпечний період.



ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИЙ ПЕРІОД!

Пожежонебезпечний період – це частина року, коли виникають пожежі в природних екосистемах та сільськогосподарських угіддях (з моменту сходження снігового покриву навесні до настання стійкої вологої осінньої погоди або утворення снігового покриву). Для попередження виникнення пожеж у природних екосистемах, в тому числі лісових масивах, сільськогосподарських угіддях, торфовищах населенню потрібно дотримуватись певних правил поведінки.

Впродовж пожежонебезпечного періоду підприємствам, установам, організаціям (незалежно від виду їх діяльності, форм власності) та громадянам забороняється:

• розведення багать у лісі;

• заїзд на територію лісового фонду транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети;

• відвідування населенням хвойних насаджень при підвищеному класі пожежної небезпеки (надзвичайна небезпека);

• палити, кидати у лісі, на сільськогосподарських угіддях, торфовищах непогашені сірники, недопалки;

• випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду та сільськогосподарського призначення, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу та сільськогосподарських угідь;

• залишати під час будівництва доріг, газопроводів, мереж електропередачі, зв’язку, радіофікації, інших комунікацій та об’єктів деревні залишки і горючі матеріали; – звалювати та спалювати у лісових насадженнях сміття, будівельні залишки, побутові та горючі відходи тощо.

Підприємствам, установам, організаціям та громадянам необхідно підвищувати контроль за станом пожежної безпеки в зонах, відведених для відпочинку.

Правила дій: як загасити пожежу

Найпоширеніший засіб гасіння пожежі – нахльостування полум’я віником з гілок листяних дерев. Потрібно рухатись по вогнищу і наносити удари так, начебто замітаючи полум’я вбік, на вигорівшу площу. Збивши основне вогнище, при наступному ударі по цьому місцю, віник затримують, прижимаючи до палаючої кромки і повертають, що дає охолонути горючим матеріалам.

Також, для гасіння пожеж використовують спосіб, при якому закидають крайки пожежі рихлим ґрунтом, який викопують штиковими лопатами. Для цього ґрунт, який забирається лопатою поблизу кромки пожежі, кидають вздовж неї. Ґрунт попадає на горючі матеріали, охолоджує їх та ізолює від повітря. При гасінні спочатку збивають полум’я, а потім, зупинивши пожежу, насипають на кромку шар ґрунту товщиною 6-8 см. Якщо поблизу є водоймище – вогонь заливають водою.

Якщо ви помітили пожежу, що починається, намагайтеся загасити її самі підручними засобами. Іноді досить просто затоптати полум’я.

Якщо пожежа набрала сили і ви не можете погасити її самотужки, терміново зателефонуйте в оперативно-рятувальну службу за номером «101».



Пам’ятайте, що попередити пожежу набагато простіше, ніж загасити!



Нагадуємо що за порушення вимог пожежної безпеки передбачена адміністративна відповідальність.

Відповідно до ст. 71 КУпАП за порушення вимог пожежної безпеки в лісах передбачене покарання у вигляді накладення штрафу на громадян – від 90 до 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1530 до 4590 грн) на посадових осіб – від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 4590 до 15300 грн).

За знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі на громадян – від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 4590 до 15300 грн) на посадових осіб – від 630 до 1800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 10710 до 30600 грн).

Відповідно до статті 77-1 КУпАП за самовільне випалювання рослинності або її залишків, а саме:

• за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища передбачено накладення штрафу на громадян – від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3060 до 6120 грн) на посадових осіб — від 900 до 1260 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 15300 до 21420 грн);

• ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян – від 360 до 720 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 6120 до 12240 грн) на посадових осіб — від 1260 до 1800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 21420 до 30600 грн).

Окрім того, статтею 245 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків вогнем чи іншим загально-небезпечним способом караються штрафом – від 5400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (91800 грн) до 9000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (15300 грн) або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Такі ж дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Отже, не порушуйте закон та дотримуйтесь правил пожежної безпеки.

