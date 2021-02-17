Новини Золочівщини
Фестини «Світло Маркіяна» - на Білій горі
1 серпня 2021 року на Білій горі поблизу села Підлисся відбудуться літературно-мистецькі фестини «Світло Маркіяна».
Програма заходів:
12.00 год. – Архієрейська Божественна літургія за участю Владики Ігора Возняка.
13.30 год. – Панахида на могилі січових стрільців.
13.50 год. – Урочисте покладання квітів, запалювання лампадок.
14.00 год. – Літературно-мистецька програма «Світло Маркіяна»
Програма заходів:
12.00 год. – Архієрейська Божественна літургія за участю Владики Ігора Возняка.
13.30 год. – Панахида на могилі січових стрільців.
13.50 год. – Урочисте покладання квітів, запалювання лампадок.
14.00 год. – Літературно-мистецька програма «Світло Маркіяна»
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