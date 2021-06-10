Новини Золочівщини 09:14, 22 липня 2021 226 0 Скористатися можливостями, які дають "КРИЛА" Gazeta Фото: НУС Проєкт «Крила» триватиме до 2025 року. Він направлений на те, щоб сільські жінки, а особливо жінки з уразливих груп, вірили в свої сили, мали достатньо знань і навичок, знаходилися в дружньому середовищі, яке сприяло б зміцненню їхнього потенціалу, були працевлаштованими або залученими до підприємницької діяльності. Він фінансується урядом Канади, охопить 20 територій, у тому числі Львів і 4 ОТГ області. Загалом організатори планують надати всебічну допомогу 2800 особам, зокрема, представницям ромської національності, мешканкам села, особам з інвалідністю, ветеранкам, вдовам, постраждалим від домашнього насильства, а також хворим на ВІЛ.



Проєкт «Крила» продовжує розбудовувати потенціал партнерських організацій. Опрацьовували деталі програми мотивації для жінок «Майстерня можливостей». Ця програма має на меті допомогти жінкам, бенефіціаркам проєкту «Крила», повірити в свої сили, знайти свій шлях до економічної безпеки та обрати на виході із Майстерні один з двох, запропонованих проєктом шляхів: розвиток навичок працевлаштування або розвиток навичок започаткування та ведення власної справи.





14 липня завершився один з етапів цього проєкту у Золочеві. Учасниць нагородили сертифікатами та цінними подарунками, а також частували тортом та тістечками, виготовленими учасницями проекту.

Детальніше про це розповідає Наталія МАРКЕВИЧ, місцева координаторка проєкту «Крила»:

– Золочівська громада одна із 20 громад України, в яких реалізовується проєкт «Крила», що впроваджується організацією Pact Ukraine спільно із партнерами у Львівській області БО «Горіховий дім». Проєкт «Крила. Жінки залучені: шлях до зростання та економічної безпеки» орієнтований на жінку, на її сильні сторони, на її ресурси.

Ми працюємо із жінками, надихаємо та мотивуємо їх до змін, надаючи їм знання та необхідні навички для успішного працевлаштування чи започаткування власної справи. Усього на сьогодні 17 жінок, мешканок нашої громади, завершили «Майстерню можливостей» – перший етап проєкту. Далі їх очікують цікаві тренінгові зустрічі з питань успішного працевлаштування та з основ започаткування та розвитку бізнесу.

Але це не завершення проєкту. З вересня 2021 року стартуватиме другий набір жінок у наш проєкт. Запрошуємо, мешканок Золочівської територіальної громади скористатися можливістю, стати учасниками мотивуючого та надихаючого проєкту «Крила».

[center]

14 липня завершився один з етапів цього проєкту у Золочеві. Учасниць нагородили сертифікатами та цінними подарунками, а також частували тортом та тістечками, виготовленими учасницями проекту.– Золочівська громада одна із 20 громад України, в яких реалізовується проєкт «Крила», що впроваджується організацією Pact Ukraine спільно із партнерами у Львівській області БО «Горіховий дім». Проєкт «Крила. Жінки залучені: шлях до зростання та економічної безпеки» орієнтований на жінку, на її сильні сторони, на її ресурси.Ми працюємо із жінками, надихаємо та мотивуємо їх до змін, надаючи їм знання та необхідні навички для успішного працевлаштування чи започаткування власної справи. Усього на сьогодні 17 жінок, мешканок нашої громади, завершили «Майстерню можливостей» – перший етап проєкту. Далі їх очікують цікаві тренінгові зустрічі з питань успішного працевлаштування та з основ започаткування та розвитку бізнесу.Але це не завершення проєкту. З вересня 2021 року стартуватиме другий набір жінок у наш проєкт. Запрошуємо, мешканок Золочівської територіальної громади скористатися можливістю, стати учасниками мотивуючого та надихаючого проєкту «Крила».[center]

За детальнішою інформацією звертайтеся у відділення соціальної роботи КЗ «Центр надання соціальних послуг Золочівської міської ради ЗРЛО» м. Золочів, вул. Чорновола, 3 каб. 412 або за тел. 067 2525875.

Наталія ВЕЛИКАНИЧ, учасниця проєкту:

– Проєкт «Крила» – шлях до зростання та економічної безпеки, втілений міжнародною організацією Пакт у партнерстві з БО «Фонд Горіховий Дім» (м. Львів).

Безмежно вдячна Наталії Маркевич за можливість бути залученою.

Проєкт, що відкриває для жінок нові можливості для працевлаштування та розвитку власної справи.

Проєкт, який дає зрозуміти і відкрити себе, повірити у себе, є ресурсом мотивації, дружби, підтримки для кожного.

Українські жінки з дитинства переймають на себе гору обов'язків та безперервної побутової праці. Це не тільки виснажує, але закриває можливості для їх професійного розвитку і самореалізації. Але це важливо як для чоловіків так і для жінок. Чи не час проаналізувати своє життя? Спробувати будувати стосунки в партнерстві та дружбі, справедливому розподілі ролей. А одиноким жінкам – час повірити в себе і, долаючи проблеми та труднощі, перемагаючи страхи, досягати своєї мети і бути щасливими.



Дякую Проєкту за друзів, за почуті життєві історії та досвід, за нові знання, позитив, натхнення, бажання вдосконалюватись й розвиватись... За КРИЛА!

Ольга ВОРОНЮК, учасниця проєкту:

– Проєкт «Крила» – це саме той проєкт, якого не вистачало нам у Золочеві. Він не лише допомагає розвиватися нам у бізнесі, а й як особистостям. Завдяки керівнику проєкту Наталії Маркевич отримала ще більше впевненості в собі, оцінила себе і свої можливості та багато чого змінила для себе особисто в кращий бік. Також цей проєкт дав нам можливість спілкування у колі жінок, створюючи при цьому таку атмосферу, як вдома. Було класно і комфортно, а це все завдяки Наталії, бо вона може і хоче працювати та розвивати нас. Чекаю в подальшому від проєкту дізнатися побільше про бізнес, як його розвивати? Які є пільги в бізнесі для УБД? Дякую, що є такий проєкт. Було круто.

Оксана МАЦ, учасниця проєкту:

– Дуже тішуся, що стала учасницею цього проєкту. Дякую координаторці проєкту Наталії Маркевич за те, що допомагає зрозуміти себе і основне – повірити у себе.

Вже відбувся перший етап проєкту «Крила», який дав чимало позитивних вражень, нові знайомства, нові знання і нові плани. Учасниці почали розправляти Крила на траєкторії свого життєвого успіху! Головне – бажання та активність самих панянок: можливості є , тож варто обов’язково ними скористатися.

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

Фото автора Ctrl Enter Помітили пом И лку Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter Виділіть текст і натисніть Читати пізніше Коментувати (0) 0

1

2

3

4

5 Читайте також: У Золочеві реалізують ще один проєкт з безпеки 10.06.21, Новини Золочівщини Ясенівці – серед переможців соціально-культурної програми «АктивуйСя» 06.05.21, Новини Золочівщини «Крила» для жінок – проєкт про нові можливості 31.03.21, Новини Золочівщини Вивчаємо туристичний потенціал 24.12.20, Новини Золочівщини

Інформація

Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.