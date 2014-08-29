Новини Золочівщини
11:08, 07 липня 2020
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Завтра відбудеться загальноміська толока в міському парку відпочинку населення «Здоров'я»

Завтра відбудеться загальноміська толока в міському парку відпочинку населення «Здоров'я»
Gazeta
Фото: НУС
З метою впорядкування території міста, 8 липня 2020 року відбудеться загальноміська толока в міському парку відпочинку населення «Здоров'я» на вул. Шашкевича М.
Під час толоки заплановано викошування території парку.
Необхідний інструмент: коси, бензокоси.
Початок проведення толоки з 6.00 години ранку. Збір учасників біля входу в парк (вул. Шашкевича М.).
Відповідальна особа – заступник міського голови Гавришків Василь Романович. Контактний телефон – 0677777092.
По завершенню толоки – частування смачним козацьким кулішем.
Із врахуванням наведеного, запрошую Вас взяти участь у загальноміській толоці, а також по можливості залучити максимальну кількість мешканців нашого міста з числа рідних, близьких, знайомих, співпрацівників.
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