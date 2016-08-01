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Велична подія Галичини

nus.in.ua, 19 серпня 2019, 12:28
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Велична подія Галичини

15 вересня 2019 року у Золочеві відбудеться грандіозна подія – «Шашкевич Fest».
 
Головною метою проведення фестивалю є створення єдиної духовно-культурно-просвітницької розважальної платформи, де заходи по вшануванню Маркіяна Шашкевича будуть проводитися на сучасний манер зважаючи на інтереси молоді з застосуванням цифрових технологій. Платформа стане інструментом інтеграції української культури та мови в життя громади.
Учасників фестивалю чекають цікаві конкурси та майстер-класи, квести, поетичні батли, дефіле у вишиванках, перегляд науково-просвітницьких відео-роликів, творчі зустрічі з діячами культури та мистецтва, науковцями, участь у презентації друкованих видань, творів мистецтва, частування смаколиками місцевої автентичної кухні, а для найменших – зона відпочинку та дозвілля «Зоря» з інтерактивними розвагами та захоплюючими майстер класами, тощо.
Родзинкою заходу стане концертна програма за участю відомих виконавців та лазерне шоу «Разом к світлу, други жваві!», а на завершення – сучасна шоу-дискотека «Дайте руки, юні други» за участю go-go-dancers та топ-ведучих.
Запрошуємо всіх на «Шашкевич Fest» – величну подію Галичини!

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